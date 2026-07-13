Otra ciudad empieza a cobrar $50 por carritos de supermercado abandonados

Walmart, Target y otros comercios con carritos de compras deberán pagar $50 por cada unidad abandonada que sea recogida por la ciudad de North Charleston, en Carolina del Sur.

La medida busca reducir la presencia de carritos en aceras, carreteras y otros espacios públicos. La tarifa no será cobrada a los clientes: deberá pagarla el comercio propietario cuando quiera recuperar el carrito retirado por las autoridades.

Cómo funcionará la nueva medida

Los oficiales de servicios comunitarios podrán recoger los carritos encontrados fuera de los establecimientos y trasladarlos a las instalaciones de obras públicas de North Charleston.

Después, la ciudad notificará al negocio identificado como propietario. Para recuperar el carrito, la tienda deberá abonar una tarifa de $50 por unidad. El objetivo, según las autoridades locales, es que las cadenas adopten más medidas para impedir que los carritos salgan de sus terrenos.

Los comercios pueden recurrir a sistemas de bloqueo de ruedas, dispositivos de rastreo, áreas de devolución más visibles o programas propios de recuperación.

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Por qué North Charleston comenzó a recogerlos

Los carritos abandonados se convirtieron en una imagen habitual en distintas zonas de la ciudad. Pueden bloquear aceras, generar riesgos para peatones y conductores y permanecer durante días junto a carreteras o terrenos vacíos.

Tony Tassarotti, gerente de Comunicaciones de North Charleston, explicó que la ciudad detectó numerosos carritos alejados de los establecimientos a los que pertenecían y abandonados al costado del camino.

La ciudad sostiene que la medida no busca castigar a las empresas, sino trasladar parte de la responsabilidad por la prevención y recuperación de esos bienes.

El dinero recaudado no irá al fondo general de North Charleston. Las autoridades indicaron que será utilizado para programas comunitarios destinados a personas vulnerables. Entre los posibles usos se encuentran la apertura de refugios durante episodios de frío y la asistencia a personas sin hogar que necesiten alimentos, ropa u otros recursos básicos.

De esta manera, la ciudad espera convertir un problema de limpieza y seguridad urbana en una fuente de financiamiento para servicios sociales.

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Otras ciudades también sancionan los carritos abandonados

North Charleston no es la única ciudad que busca responsabilizar a los comercios. En distintas localidades de California se aprobaron tarifas y multas por carritos recuperados, mientras que Phoenix llegó a cobrar entre $25 y $50 por unidad.

Estas políticas generan debate. Los gobiernos locales sostienen que la recolección consume tiempo y dinero público, mientras que los comerciantes argumentan que también son víctimas cuando los carritos son robados o retirados sin autorización.

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