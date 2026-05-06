5 infracciones en un Walmart que derivan en multas por conducta indebida

Las tiendas minoristas en Estados Unidos, como Walmart, no solo dependen de las leyes federales que se aplican cuando hay una infracción. La compañía también cuenta con políticas internas que le permite sancionar económicamente a los clientes que muestran conductas indebidas dentro de sus instalaciones.

Estas medidas pueden ir desde cartas de cobro hasta restricciones permanentes de acceso a las tiendas. Con el aporte de expertos, te explicamos cuáles son las cinco infracciones comunes que pueden derivar en multas o cargos económicos.

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5 infracciones en Walmart que pueden dejarte una multa ejemplar

1. Intento de robo

Como en cualquier tienda, el robo o intento de robo es una falta grave, y una de las medidas más frecuentes es la emisión de las Civil Demand Letters. Estas cartas se envían a personas sorprendidas intentando sustraer mercancía, incluso si el producto no salió de la tienda o fue devuelto.

El monto suele oscilar entre $200 y $500 dólares, dependiendo del estado, indica el sitio web Mesic Law. Esta práctica se basa en leyes estatales que permiten a los comercios recuperar costos asociados a la prevención de pérdidas, seguridad y gestión del incidente.

Es importante señalar que este pago es independiente del proceso penal. Es decir, pagar la multa civil no evita que se presenten cargos criminales si la tienda decide involucrar a las autoridades.

2. Manipulación de cajas de autocobro

El uso indebido de las estaciones de self-checkout es otra infracción frecuente. Incluso, ya fueron oficialmente eliminadas. Acciones como no escanear productos deliberadamente o registrar artículos de menor valor para pagar menos se consideran robo bajo la ley.

Dependiendo del estado, esto puede clasificarse como hurto menor o mayor, con multas que pueden alcanzar los $2,500 dólares y posibles penas de cárcel.

3. Uso prolongado del estacionamiento

En ciertas ubicaciones, la empresa ha implementado controles sobre el tiempo de permanencia en sus estacionamientos. Esto busca evitar que personas no clientes utilicen los espacios durante horas prolongadas.

En algunos casos, se han reportado cobros de alrededor de $3 dólares por cada 30 minutos adicionales tras un límite establecido de tiempo.

El control se realiza mediante cámaras de lectura de matrículas, lo que permite registrar la permanencia de cada vehículo.

4. Robo o abandono de carritos de compra

Llevarse un carrito fuera del establecimiento o dejarlo abandonado en espacios públicos está regulado en varios estados de EE.UU. y puede ser sancionado por la ley. Uno de ellos es Arizona.

Las multas pueden llegar hasta $2,500 dólares en jurisdicciones donde existe legislación específica sobre el uso y recuperación de carritos de supermercado.

Además del costo económico, algunas ciudades imponen sanciones adicionales si la conducta es recurrente.

5. Daños a la propiedad o vandalismo

Cualquier daño a productos, estanterías o instalaciones dentro de Walmart puede generar responsabilidad civil directa. La empresa puede exigir el pago del costo de reparación y daños asociados.

En casos judiciales, los jueces pueden ordenar la restitución total, lo que incluye tanto el valor de los daños como posibles costos administrativos.

Y cuando existe reincidencia, las sanciones suelen aumentar y pueden derivar en procesos penales más severos.

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