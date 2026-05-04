Abren puntos de hidratación para combatir el calor extremo en Arizona: ubicaciones

El estado de Arizona se prepara para enfrentar las altas temperaturas de los meses de calor extremo. Esencialmente en el área de Phoenix, las autoridades ya activaron medidas para proteger a la población, mediante una red de centros de hidratación y espacios con aire acondicionado.

Desde el pasado 30 de abril, la Red de Alivio del Calor del condado de Maricopa puso en marcha un sistema de apoyo que incluye más de 200 ubicaciones distribuidas en todo el valle. Estos puntos ofrecen acceso gratuito a agua potable, refugio del calor y, en algunos casos, servicios adicionales como atención básica o espacios pet-friendly.

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Centros de hidratación estarán abiertos las 24 horas y son gratuitos

Uno de los recursos más destacados es el mapa interactivo que permite a los residentes ubicar fácilmente los centros de refrigeración, puntos de hidratación y lugares de donación. Esta herramienta digital facilita la planificación diaria al mostrar horarios, servicios disponibles y características específicas de cada sitio.

Consulta aquí el mapa interactivo para verificar los puntos de hidratación más cercanos a tu hogar o sitio de trabajo.

“El calor extremo es uno de los desafíos más serios y predecibles que enfrenta nuestra región cada año, y brindar ayuda requiere una sólida respuesta colaborativa”, dijo en un comunicado de prensa, Audra Koester Thomas, directora ejecutiva de la Asociación de Gobiernos de Maricopa, reseña AZ Family.

Además de la red regional, la ciudad de Phoenix implementó su propio plan de emergencia para reducir enfermedades relacionadas con el calor. Entre las medidas más relevantes se encuentra un centro de climatización abierto las 24 horas, ubicado en la intersección de Jackson Street y First Avenue, disponible todos los días de la semana.

También destaca la ampliación de horarios en espacios públicos como la Biblioteca Cholla, que permanecerá abierta hasta las 9:00 pm, brindando no solo acceso a aire acondicionado, sino también a servicios comunitarios habituales.

Cómo acceder a la ayuda

El servicio 211 de Arizona ofrece atención telefónica en inglés y español todos los días, de 9:00 am a 7:00 pm. A través de esta línea, los usuarios pueden conocer las ubicaciones más cercanas y los recursos disponibles, según sus necesidades.

La Red de Ayuda contra el Calor permanecerá activa hasta el 30 de septiembre, cubriendo así los meses más críticos del verano. Las autoridades también invitan a organizaciones comunitarias y sin fines de lucro a sumarse a la iniciativa para ampliar su alcance.

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