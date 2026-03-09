Qué pasa en Arizona si cuelgas un aromatizante en el retrovisor del auto: esto dice la ley

Colgar un aromatizante en el espejo retrovisor del auto cumple dos funciones que a los conductores les encanta: mantener un olor agradable y como decoración. Sin embargo, en Arizona representa un problema, ya que la normativa de tránsito prohíbe el uso de estos objetos en el retrovisor.

Según la legislación estatal, aplicada por organismos como el Arizona Department of Transportation, conducir con elementos colgados en el espejo retrovisor, sea un aromatizante u otro objeto decorativo, puede considerarse una infracción si interfieren con la visión a través del parabrisas o de las ventanas del vehículo.

En palabras más sencillas: las autoridades de tránsito consideran que puede afectar la visibilidad del conductor.

Lee también: Qué pasa en Arizona si sacas un carrito del supermercado: esto dice la ley

Cualquier objeto en el auto que obstruya la visibilidad debe ser eliminado

La ley incluye cualquier elemento que esté colocado, colgado, adherido o instalado en el parabrisas, las ventanas laterales, la ventana trasera o el espejo retrovisor si interfiere con el campo visual.

En ese marco, un aromatizante, una decoración, un rosario o cualquier otro objeto suspendido del retrovisor podría considerarse una violación de la norma si bloquea parte de la visión hacia el frente o hacia los lados del vehículo.

La ley no se limita a los aromatizantes. También abarca adhesivos, dispositivos o materiales colocados en las superficies de vidrio del automóvil.

Los aromatizantes suelen colgarse en el espejo retrovisor del auto por su ubicación central, de modo que reciba el aire acondicionado y circule. Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

¿Puede la policía detener a un conductor por esto?

Sí. Las autoridades pueden detener a un conductor si consideran que un objeto colgado del retrovisor afecta la visibilidad o representa un riesgo para la seguridad vial.

Bryan Hoskin, sargento del Glendale Police Department, explicó en declaraciones al medio Azcentral que un oficial de tránsito tiene la facultad de realizar una detención si detecta un aromatizante u otro elemento colgado que pueda interferir con la visión del conductor.

En muchos casos, esta situación funciona como motivo legal para una parada de tráfico, lo que significa que el conductor podría recibir una advertencia o una citación. Incluso, en algunas situaciones sí puede haber una multa. Sin embargo, este tipo de infracción suele considerarse menor.

De acuerdo con autoridades locales, la falta generalmente no afecta el historial de conducción ni suma puntos en la licencia, algo que sí ocurre con otras infracciones de tránsito.

En muchos casos, los conductores pueden resolver la situación retirando el objeto antes de la fecha indicada en la citación y presentando evidencia ante el tribunal correspondiente.

Aunque se trate de un detalle pequeño, mantener despejada la visión al conducir es un aspecto clave para la seguridad en la carretera.

