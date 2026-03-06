Si tienes perro en EE.UU., esto te interesa: qué es el seguro de responsabilidad civil

En varios estados de Estados Unidos, cuando un perro es considerado potencialmente peligroso, las autoridades pueden exigir que su dueño tenga un seguro de responsabilidad civil. Pero muchas personas no tienen claro qué significa exactamente este tipo de cobertura.

En términos simples, se trata de un seguro que cubre los daños que una persona, su propiedad o incluso su mascota puedan causar a otras personas.

Si ocurre un accidente o alguien resulta herido, el seguro ayuda a pagar los gastos y posibles indemnizaciones.

Las leyes sobre perros peligrosos en varios estados de EE.UU. buscan prevenir ataques y responsabilizar a los dueños. Crédito: Ilustración generada con IA / uso editorial. | Impremedia

Qué cubre un seguro de responsabilidad civil

Este tipo de póliza está diseñada para proteger al propietario en caso de que alguien presente un reclamo por daños.

Dependiendo de la cobertura, el seguro puede pagar:

Gastos médicos de la persona lesionada.

Indemnizaciones por daños físicos.

Daños a propiedades.

Costos legales si hay una demanda.

El seguro cubre estos gastos hasta el límite establecido en la póliza, que puede ser de decenas o incluso cientos de miles de dólares.

Por qué se exige a algunos dueños de perros

Cuando un perro ha sido clasificado como peligroso o agresivo, algunas leyes estatales obligan a su dueño a contratar este seguro.

La razón es simple: garantizar que, si el animal vuelve a atacar o causa lesiones, la persona afectada pueda recibir compensación económica.

En varios estados, las pólizas exigidas pueden cubrir $100,000 o más en posibles daños.

Muchos ya lo tienen sin saberlo

En muchos casos, el seguro de responsabilidad civil ya está incluido dentro de otros seguros comunes.

Por ejemplo, el seguro de vivienda (homeowners insurance) y el seguro de inquilinos (renters insurance).

Estas pólizas suelen incluir cobertura para accidentes que ocurren en la propiedad o que involucran a mascotas del dueño.

Una protección tanto para terceros como para los dueños

Aunque a veces se percibe como una obligación legal, especialistas en seguros explican que este tipo de cobertura también protege a los propietarios.

Los costos de un accidente grave pueden ser muy altos. Un seguro de responsabilidad civil puede evitar que una persona tenga que enfrentar gastos médicos o demandas costosas por su cuenta.

Por eso, en estados donde se endurecen las leyes para perros peligrosos, esta póliza suele convertirse en una herramienta clave para equilibrar la seguridad pública y la responsabilidad de los dueños de mascotas.

Seguir leyendo:

10 señales de que ya podrían haberte robado tu identidad en EE.UU.

Apartamentos económicos en California: así funcionan las loterías de vivienda para alquilar o comprar

Las mejores compañías de seguros de auto