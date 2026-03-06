Atención a los dueños de perros: un estado endurece las leyes tras ataques graves

A partir del 18 de marzo, entrará en vigor en Ohio una nueva ley que endurece las reglas para los propietarios de perros considerados peligrosos. La normativa, conocida como “Avery’s Law”, fue aprobada después de varios ataques graves que generaron preocupación pública y presión para fortalecer las medidas de seguridad.

La ley lleva el nombre de Avery, una niña que sufrió heridas severas tras el ataque de varios perros pitbull, un caso que impactó a la comunidad y reabrió el debate sobre cómo prevenir este tipo de incidentes.

Legisladores estatales impulsaron cambios en la normativa para dar a las autoridades más herramientas para intervenir cuando un animal representa un riesgo.

El objetivo de la ley no es penalizar a todos los dueños de mascotas, sino actuar con mayor rapidez cuando un perro ha sido identificado como potencialmente peligroso o cuando ya se ha producido un ataque.

Qué cambia con la nueva ley en Ohio

Según el sitio oficial de la Cámara de Representantes de Ohio, el gobernador Mike DeWine firmó la llamada “Avery’s Law”, una legislación que endurece las sanciones para dueños de perros involucrados en ataques graves.

El Proyecto de Ley 247, también conocido como la Ley Avery, actualiza las regulaciones estatales sobre perros peligrosos y feroces. La ley entra en vigor el 18 de marzo.

Con la entrada en vigor de la nueva norma, las autoridades tendrán más capacidad para controlar y supervisar a los perros clasificados como peligrosos.

Entre los principales cambios se incluyen:

Sanciones más severas para los dueños si un perro previamente catalogado como peligroso vuelve a atacar.

Nuevas herramientas legales para que las autoridades puedan intervenir antes de que ocurra otro incidente.

Mayores responsabilidades para los propietarios respecto al control y manejo del animal.

En casos graves, si un perro ya fue declarado peligroso y vuelve a atacar, los dueños podrían enfrentar consecuencias legales más fuertes que las previstas en la legislación anterior.

Un tema sensible para millones de dueños de mascotas

La noticia genera preocupación entre muchos propietarios de perros, especialmente aquellos que consideran a sus mascotas como parte de la familia.

Especialistas en comportamiento animal recuerdan que la gran mayoría de los perros nunca representa un riesgo y que los incidentes suelen estar vinculados a factores como falta de supervisión, entrenamiento insuficiente o situaciones de estrés para el animal.

Por eso, el debate sobre este tipo de leyes suele ser delicado: se busca proteger a las comunidades sin estigmatizar a las mascotas ni a los dueños responsables.

Qué deberían hacer los dueños de perros

Para los propietarios de perros en Ohio —y en general para cualquier dueño de mascotas— las autoridades recomiendan reforzar algunas prácticas básicas de seguridad.

Entre ellas:

Mantener siempre al perro bajo control, especialmente en espacios públicos.

Usar correa o cercas adecuadas en casa.

Socializar y entrenar al animal desde temprana edad.

Estar atentos a comportamientos que puedan indicar estrés o agresividad.

También es importante consultar con veterinarios o entrenadores profesionales si el perro muestra señales de comportamiento que puedan generar preocupación.

Una ley pensada para prevenir

Aunque la nueva legislación nace a partir de un caso doloroso, los impulsores de la norma aseguran que su intención principal es evitar futuros ataques y mejorar la seguridad de las comunidades.

Para muchos dueños responsables, la prioridad sigue siendo la misma: cuidar a sus mascotas, proteger a quienes los rodean y mantener una convivencia segura entre animales y personas.

La entrada en vigor de Avery’s Law el 18 de marzo en Ohio marca un nuevo capítulo en ese debate sobre cómo lograr ese equilibrio.

Otros estados con leyes duras contra perro peligrosos

En Estados Unidos no existe una única ley federal sobre perros peligrosos. Cada estado tiene sus propias normas, pero muchos aplican sistemas similares al que ahora refuerza Ohio con “Avery’s Law”.

En general, estas leyes permiten que las autoridades clasifiquen a ciertos perros como “peligrosos” o “viciosos” y establezcan obligaciones especiales para sus dueños.

Estos son algunos de los estados donde ya existen regulaciones comparables.

California

California tiene una de las legislaciones más claras sobre perros peligrosos. Las autoridades locales pueden declarar a un animal como “dangerous dog” o “vicious dog” después de un ataque o comportamiento agresivo.

Cuando ocurre esa clasificación, el dueño puede estar obligado a: registrar al animal ante el condado, mantenerlo en un recinto seguro o con correa y bozal en espacios públicos y contratar seguro de responsabilidad civil.

Si el perro vuelve a atacar, las sanciones pueden incluir multas, confiscación del animal o incluso cargos penales.

Texas

Texas aplica una normativa conocida como “Dangerous Dog Law”. Cuando un perro es declarado peligroso tras un ataque o amenaza grave, el propietario debe: registrarlo ante las autoridades locales, contratar un seguro de al menos $100,000 y mantenerlo en un recinto cerrado o controlado.

Si el dueño no cumple con estas medidas y el perro vuelve a atacar, puede enfrentar cargos criminales.

Florida

En Florida, los condados pueden designar a un animal como “dangerous dog” después de una investigación oficial.

Una vez clasificado, el dueño debe: colocar señales de advertencia en la vivienda, mantener al perro con bozal y correa fuera de casa y registrar al animal anualmente.

Las sanciones se endurecen si el perro causa lesiones graves.

Nueva York

Nueva York tiene un sistema llamado “dangerous dog determination”, en el que un juez puede declarar peligroso a un perro tras un incidente.

Las medidas que puede imponer incluyen: confinamiento seguro, entrenamiento obligatorio, uso de correa y bozal y pago de indemnizaciones si hubo víctimas.

En casos extremos, el tribunal puede ordenar la retirada del animal.

Un enfoque que busca prevenir ataques

Aunque las reglas varían de estado a estado, la idea detrás de estas leyes es similar: intervenir cuando un perro ya mostró señales de agresividad y evitar que se repita un incidente.

Especialistas en bienestar animal insisten en que la clave sigue siendo la responsabilidad del dueño, el entrenamiento adecuado y la supervisión.

Para millones de familias que conviven con mascotas en Estados Unidos, el desafío está en encontrar un equilibrio entre proteger a la comunidad y respetar el vínculo entre las personas y sus animales.

