Alimentos comerciales para perros contienen altos niveles de plomo y mercurio

Investigaciones recientes indican que muchos alimentos comerciales para perros contienen niveles de metales pesados, como plomo y cadmio, que exceden considerablemente los detectados en los alimentos humanos. Estos contaminantes podrían estar relacionados con el aumento de casos de cáncer en perros.

Los estudios muestran que el alimento seco para perros, conocido como croquetas, presenta los niveles más altos de metales pesados y acrilamida, un compuesto potencialmente cancerígeno.

“Los niveles de metales pesados ??y otros contaminantes que encontramos fueron alarmantes”, declaró a CNN Molly Hamilton, directora ejecutiva del Proyecto Etiqueta Limpia, que realizó la investigación.

En contraste, los alimentos frescos y congelados contienen cantidades significativamente menores de estos contaminantes. El informe registró que los alimentos para perros contenían entre tres y trece veces más metales pesados ​​que los alimentos para humanos analizados durante la última década por el Clean Label Project.

Respuesta de la industria

El Instituto de Alimentos para Mascotas garantiza que los fabricantes están monitoreando activamente la seguridad de sus productos.

Los expertos sugieren diversificar la dieta de los perros, introduciendo alimentos frescos y congelados para mitigar riesgos relacionados con la exposición a tóxicos.

Expertos como el Dr. Joseph Wakshlag han señalado la escasez de estudios respecto a los efectos de la exposición crónica a contaminantes en perros, sugiriendo que se implanten pruebas regulares en la industria para asegurar la salud canina.

Afectación a largo plazo

Estudios demuestran que los metales pesados ​​pueden acumularse en el riñón y el hígado de los perros.

La acumulación de metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y arsénico en perros genera daños crónicos en órganos clave y aumenta riesgos graves a largo plazo. Estos efectos se deben principalmente al estrés oxidativo y la toxicidad persistente en tejidos.

Órganos principales afectados. Los riñones y el hígado acumulan estos metales, lo que provoca insuficiencia renal crónica y daño hepático progresivo. Esto reduce la capacidad de detoxificación del cuerpo, llevando a enfermedades crónicas.

Efectos neurológicos. El plomo causa ceguera cortical, convulsiones epilépticas, anemia y deterioro neurológico permanente. Otros metales como el mercurio inducen temblores, ataxia y neuropatía sensorial a largo plazo.

Riesgos oncológicos e inmunes. La exposición crónica eleva el riesgo de cáncer, especialmente en perros, donde uno de cada cuatro puede desarrollarlo. Además, debilita el sistema inmune, aumentando susceptibilidad a infecciones y citotoxicidad en leucocitos.

Síntomas crónicos comunes. Incluyen letargo persistente, problemas gastrointestinales (vómitos, diarrea), cambios en piel y pelaje, y trastornos respiratorios. La detección temprana mediante pruebas veterinarias es clave para mitigar daños irreversibles.

