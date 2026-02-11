Revelan que más del 70% de alimentos infantiles son ultraprocesados y contienen aditivos potencialmente dañinos

Un nuevo estudio indica que más del 70% de los alimentos y bebidas para bebés de 6 a 36 meses vendidos en Estados Unidos son ultraprocesados, destacando la presencia de aditivos potencialmente dañinos para la salud. Según la autora del estudio, Elizabeth Dunford, ingredientes artificiales predominan sobre frutas y verduras naturales en muchos de estos productos.

La investigación, publicada en la revista Nutrients, sugiere una fuerte correlación entre la ingesta de alimentos ultraprocesados y riesgos graves para la salud, incluyendo enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Asocian el consumo temprano de estos productos con preferencias alimentarias no saludables que pueden perdurar a lo largo de la vida.

Para el estudio se examinaron 651 alimentos, de los cuales se determinó que más del 70% contenían aditivos vinculados con “inflamación y alteraciones en el microbioma intestinal”, señaló la primera autora Elizabeth Dunford, profesora adjunta de nutrición en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, recogió CNN.

Esto no es todo, “lo que me sorprendió fue que el ingrediente principal en el 71% de estos alimentos para bebés no era una fruta o verdura, sino uno o más aditivos”, advirtió Dunford, quien también es consultora en el Instituto George para la Salud Global.

Algo, al menos, innecesario, ya que los aditivos con cosméticos, “diseñados para que la comida parezca más atractiva”, señala la especialista, y “sabemos que el intestino de los bebés no está lo suficientemente desarrollado como para procesar los aditivos como lo haría el estómago de un adulto”, agrega.

Además, un número similar de alimentos para bebés del estudio se clasificaron como ultraprocesados ​​(UPF). Estos alimentos, según expertos, son ultraprocesados ​​para que sean hiperpalatables, lo que dificulta comer solo uno.

Incluso, se determinó en el estudio que en los mismos se encontró exceso de azúcar añadido y sal.

Respuesta de la industria alimentaria

La Consumer Brands Association ha defendido la seguridad de sus productos, argumentando que cumplen con rigurosas normativas establecidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Sin embargo, críticos como la Asociación Americana de Pediatría han solicitado reformas en la regulación de aditivos en alimentos para bebés.

Alternativas saludables

Expertos exhorta a que los padres preparen comidas caseras utilizando ingredientes frescos y no procesados.

Se recomienda revisar cuidadosamente las etiquetas de los productos envasados y elegir aquellos con ingredientes sencillos y naturales para fomentar hábitos alimenticios saludables en los niños.

Recomendaciones para los padres

En la labor de los padres queda identificar de manera efectiva los alimentos que contienen aditivos nocivos.

Leer etiquetas de ingredientes. Los padres pueden identificar aditivos nocivos revisando detalladamente la lista de ingredientes en el empaque de los alimentos, donde estos aparecen por nombre, código E (como E-102) o ambos. Los aditivos se listan en orden descendente por peso, facilitando detectar los más abundantes al inicio. Prioriza productos con listas cortas de ingredientes naturales para minimizar riesgos.

Aditivos comunes a evitar. Evita colorantes como tartrazina (E-102), amarillo ocilante FCF (E-110) y rojo allura (E-129), asociados a hiperactividad, alergias y asma en niños. Conservantes como butilhidroxianisol (E-320), benzoato de sodio (E-211) y nitritos pueden ser cancerígenos o causar anemia en bebés. Edulcorantes artificiales como aspartamo (E-951) y acesulfamo K (E-950) se vinculan a cáncer y problemas neurológicos, especialmente en niños.

