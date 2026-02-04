Niños y mascotas son particularmente vulnerables al frío extremo: cómo protegerlos

Poderosas tormentas invernales provocan condiciones extremas en todo el país, dejando a millones de estadounidenses enfrentando temperaturas gélidas.

Los niños son particularmente vulnerables a las lesiones por congelación debido a su menor capacidad para regular la temperatura corporal. A temperaturas bajo cero, el riesgo de congelación aumenta drásticamente, lo que hace que las actividades al aire libre requieran atención especial.

Los síntomas de hipotermia y congelación en niños incluyen temblores, confusión y piel fría. Es fundamental que los padres reconozcan estos signos y actúen rápidamente.

Estrategias de protección contra el frío

Los expertos recomiendan vestir a los niños con varias capas de ropa térmica y materiales impermeables. Se deben cubrir extremidades como manos y pies, y es vital garantizar que la ropa de cama sea adecuada para mantener el calor durante la noche.

Si un niño presenta signos de frío extremo, los padres deben trasladarlos a un lugar cálido, quitarles la ropa fría y húmeda, y proporcionarles líquidos calientes si están conscientes.

Cuidado de las mascotas

Los animales también son susceptibles a sufrir congelación. Se recomienda proteger a las mascotas con botas y abrigo, así como prestar atención a su estado al regresar del exterior.

La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, referida por ABC News, recomienda lavar y secar las patas y el estómago de las mascota después de entrar del exterior para eliminar el hielo, la sal y los productos químicos, además de asegurar que duerman en áreas donde no haya corrientes de aire

Por ejemplo, los síntomas de congelación en perros pueden aparecer en las orejas, donde la piel también puede adquirir un color grisáceo en el interior. También puede sentir dolor en las zonas afectadas y podría lamerse o morderse la piel.

En caso de síntomas de congelación, se debe buscar atención veterinaria de inmediato.

Reconociendo la hipotermia

La hipotermia se reconoce por síntomas como temblor intenso, confusión, piel fría y pálida, fatiga extrema, habla lenta o incoherente, y en casos graves, pérdida de conciencia o pulso débil.

Síntomas clave

Leve a moderada : temblores incontrolables, rigidez muscular, dificultad para coordinar movimientos, somnolencia y piel fría.

: temblores incontrolables, rigidez muscular, dificultad para coordinar movimientos, somnolencia y piel fría. Grave: confusión extrema, respiración superficial, pulso débil, pupilas dilatadas y temperatura corporal por debajo de 35 °C (idealmente medida rectal).

En caso de sospechar hipotermia, siga los primeros auxilios de inmediato, pero siempre llame al 112 o emergencias locales si hay confusión o síntomas graves.

Aleje a la persona del frío: Llévela a un lugar cálido y protegido del viento; aísela del suelo con una manta. Quítele la ropa mojada con cuidado y cúbrala con mantas secas y calientes, enfocándose en cuello, pecho e ingle. Si está consciente y puede tragar, ofrezca líquidos calientes y dulces (no alcohol); use su propio calor corporal si es necesario. Monitoree respiración y pulso; inicie RCP si es necesario y no la deje sola hasta que llegue ayuda médica.

Evite baños calientes o calor directo para no causar shock. En hipotermia grave (<29°C), requiere atención hospitalaria urgente.

