Cómo mantenerte protegido del frío cuando no tienes electricidad, esto te recomendamos

En estaciones de invierno como la actual, cuando las inclemencias del clima golpean con temperaturas gélidas, se hace más imperante saber cómo protegernos, y mucho más ante posibles cortes de energía prolongados, que suelen suceder por fallas técnicas causadas por tormentas de hielo.

En este contexto, médicos advierten sobre los peligros de la hipotermia, que puede ser leve (entre 89.6 y 95 grados Fahrenheit o de 32 a 35 grados Celsius; que provoca escalofríos, agotamiento, somnolencia) o moderada (82.4 y 89.6 °F o de 28 a 32 °C; con las consecuencias de dificultad para hablar, ritmo cardíaco lento, alucinaciones).

La identificación temprana de los síntomas es crucial para evitar complicaciones graves. Si alguien tiembla durante mucho tiempo, es hora de adelantarse a los acontecimientos y llevarlo a un lugar cálido, dijo a Associated Press (AP) el Dr. Ben Weston, médico de urgencias que dirige la política sanitaria de la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Milwaukee. Incluso, si alguien está confundido o muestra síntomas más graves, debe llamar al 911 de inmediato, advierte.

Añade que algunas de las situaciones más peligrosas ocurren cuando la temperatura es baja durante mucho tiempo, incluso entre 30 y 40 °F (entre -1 y 4 °C), pero no claramente ártica.

Estrategias para mantenerse a salvo

Los profesionales de la salud ofrecen consejos sobre cómo prevenir la exposición al frío y mantenerse saludable, sobre todo en lo referente a la hidratación y vestimenta.

Entre las recomendaciones están:

Mantenerse hidratado con agua y bebidas calientes.

Evitar el alcohol, que puede impedir la capacidad del cuerpo para manejar el frío.

Usar varias capas de ropa que sean cálidas, holgadas y ligeras.

Prestar especial atención a cubrir la cabeza, manos y pies, áreas clave para la pérdida del calor.

Precauciones en el hogar

Asegurarse de que los espacios estén seguros y cálidos es fundamental durante las olas de frío.

Fuentes de calor seguras: asegurarse de que los espacios estén seguros y cálidos es valioso durante las olas de frío. Crear espacios pequeños y confinados para conservar el calor corporal.

Chequeos a vecinos y comunidad: la solidaridad comunitaria es esencial. Es requerido prestar atención a los vecinos, especialmente a los grupos más vulnerables, como niños y ancianos.

Alimentos para mantener la temperatura corporal

Para mantener la temperatura corporal en invierno, prioriza alimentos ricos en carbohidratos complejos, grasas saludables y especias termogénicas que generan calor interno al digerirse.

Alimentos energéticos

Cereales integrales como avena, quinoa y alforfón aportan fibra que eleva la temperatura; consúmelos en gachas o guisos.

Raíces como boniatos, patatas, zanahorias y remolacha ofrecen carbohidratos sanos para calorías sostenidas.

Legumbres (lentejas, garbanzos, alubias) tres veces por semana en potajes refuerzan energía sin exceso calórico.

Grasas y proteínas calientes

Frutos secos (almendras, nueces) y semillas proporcionan grasas insaturadas que aíslan y calientan; limita a 30 g diarios.

Aguacate, aceite de oliva y frutas desecadas (dátiles, higos) generan una capa protectora en la piel.

Especias y bebidas

Jengibre (0,5-1 g/día) y canela mejoran circulación y vasodilatación; úsalos en infusiones o guisos.

Caldos, sopas de verduras con huevo o pollo, y bebidas calientes como té o mate combaten el frío directamente.

Frutas y verduras de temporada

Cítricos (naranjas, kiwis), manzanas y verduras de hoja (espinacas, acelgas) aportan vitamina C y A para defensas y circulación.

Técnicas para calentar el hogar sin electricidad

Las mejores prácticas para calentar el hogar sin electricidad se centran en métodos de combustión segura, aislamiento eficiente y conservación del calor, priorizando siempre la ventilación y detectores de monóxido de carbono.

Métodos de calentamiento principales

Estufas de leña o pellet: eficientes para calentar toda la casa, usan combustible renovable y pueden cocinar; modernas reducen emisiones.

Calefactores de propano, butano o parafina (kerosene): portátiles, calientan rápido habitaciones medianas; ideales para emergencias u off-grid.

Estufas catalíticas de gas: limpias y eficientes mediante reacción química, para áreas ventiladas.

Medidas de aislamiento y conservación

Sella grietas, puertas y ventanas con burletes o mantas para evitar fugas de calor.

Concentra el calor en una habitación: cierra puertas, cuelga mantas y usa tiendas internas para retener el calor corporal.

Incorpora textiles: alfombras gruesas, cortinas térmicas y ropa de capas en todos.

Consejos de seguridad esenciales

Instala detectores de CO y humo; ventila siempre con ventanas abiertas al usar combustibles.

Mantén calefactores a 1 metro de materiales inflamables; usa superficies estables y revisa fugas.

Almacena combustible lejos de fuentes de ignición y ten extintor cerca.

