El esfuerzo excesivo al palear nieve conlleva riesgos cardíacos

No solo salir de casa después de una gran tormenta de nieve puede ser peligroso por las inclemencias del clima, sino también por los esfuerzo que conllevan para actividades hacerle frente.

En este sentido, funcionarios de salud de Pennsylvania informaron sobre tres muertes relacionadas con la remoción de nieve, todas de personas entre 60 y 84 años. Advierten sobre los peligros de la labor física en condiciones de frío extremo.

La remoción de nieve es un trabajo intenso que puede elevar la carga del corazón al nivel de un ejercicio intenso. La American Heart Association señala que el esfuerzo físico en temperaturas frías aumenta la presión arterial, lo que incrementa el riesgo de ataques cardíacos y derrames cerebrales.

Las bajas temperaturas provocan la constricción de los vasos sanguíneos, incluidos los que irrigan el corazón.

Precauciones para evitar tragedias

Se recomienda a las personas que deben despejar nieve que lo hagan con precaución, tomando descansos frecuentes y preferiblemente empujando la nieve en lugar de levantarla.

Aprender a identificar los signos de un ataque al corazón es fundamental y se aconseja llamar al 911 ante cualquier síntoma.

Recuperación tras una intensa actividad física en frío

Las mejores prácticas para recuperarse después de una actividad física intensa en condiciones frías priorizan mantener el calor corporal, hidratarse y reducir la inflamación muscular. Estas estrategias ayudan a prevenir hipotermia, rigidez y fatiga prolongada, basadas en recomendaciones expertas.

Enfriamiento activo. Realiza un enfriamiento dinámico de 5-10 minutos con estiramientos estáticos y caminatas ligeras para mejorar la circulación y evitar la acumulación de sangre en las extremidades. En frío, esto previene que los músculos se enfríen rápidamente y reduzcan la flexibilidad.

Mantener calor corporal. Cámbiate inmediatamente a ropa seca y en capas para retener el calor, y entra en un lugar cálido lo antes posible para evitar caídas bruscas de temperatura. Una ducha o baño tibio (no caliente extremo) relaja los músculos y regula la temperatura central.

Hidratación y nutrición. Bebe líquidos calientes como té herbal y consume proteínas con carbohidratos dentro de los 30 minutos post-ejercicio para reponer energía y reparar tejidos, ya que el frío aumenta la pérdida de fluidos por respiración. Esto acelera la recuperación y reduce el dolor muscular retardado.5613

Terapias de recuperación. Considera inmersión en agua fría (10-15°C por 10-15 minutos) inmediatamente después para bajar inflamación y dolor, pero evítala si buscas ganancias musculares, porque puede interferir en adaptaciones. Alterna con calor (compresas o baños) 24 horas después para mejor flujo sanguíneo.

Recuperación activa. Incluye yoga ligero o caminatas en días de descanso para promover circulación sin sobrecarga, combinado con sueño de 7-9 horas para optimizar reparación muscular. Monitorea signos de hipotermia como temblores o confusión.

