Estudio científico revela cómo los perros influyen en la salud mental de sus dueños

Tener un perro no solo cambia la rutina diaria. También puede modificar la forma en que el cerebro responde al estrés, la soledad y la ansiedad. En los últimos años, diversos estudios científicos han analizado el vínculo entre humanos y perros y sus efectos en la salud mental. Los resultados apuntan en una misma dirección: convivir con un perro puede reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional.

Pero no se trata solo de percepción. Hay evidencia fisiológica detrás.

Qué dice la ciencia sobre el estrés y los perros

Una investigación publicada en la revista Frontiers in Psychology encontró que interactuar con un perro durante apenas 10 minutos puede reducir significativamente los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés. El estudio, realizado en entornos universitarios, midió cambios hormonales antes y después de sesiones breves de contacto con perros entrenados.

Otro estudio de la Universidad Estatal de Washington confirmó hallazgos similares: estudiantes que acariciaron perros mostraron reducciones medibles de estrés fisiológico en comparación con quienes esperaban su turno sin interactuar con los animales.

Estos resultados coinciden con investigaciones previas del National Institutes of Health (NIH), que ha documentado que la interacción humano-animal puede disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca en situaciones de tensión.

Efectos en ansiedad y depresión

La American Psychiatric Association ha señalado que muchas personas reportan beneficios emocionales al convivir con mascotas, incluyendo disminución de síntomas de ansiedad y sensación de compañía constante.

Un estudio publicado en BMC Psychiatry analizó a adultos con depresión leve a moderada y observó que quienes tenían perros reportaban mayores niveles de motivación diaria y menor sensación de aislamiento social.

Los investigadores explican que los perros imponen rutinas saludables: paseos diarios, horarios de alimentación, interacción constante. Esa estructura puede ser clave en personas con síntomas depresivos, donde la falta de motivación es frecuente.

El impacto en la soledad y el aislamiento

En un contexto donde la soledad se considera un problema de salud pública en Estados Unidos, los perros pueden actuar como amortiguadores emocionales.

Un informe del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha reconocido que la conexión social es un factor protector contra trastornos de salud mental. Tener un perro aumenta la probabilidad de interacción social, especialmente durante paseos o visitas al parque.

El contacto con otros dueños de mascotas genera microinteracciones que fortalecen el sentido de comunidad, algo especialmente relevante en adultos mayores.

Qué ocurre en el cerebro cuando acaricias a tu perro

Desde el punto de vista neurológico, la interacción con perros activa la liberación de oxitocina, conocida como la “hormona del vínculo”. Esta sustancia está asociada con la sensación de apego, confianza y calma.

Investigaciones en neuroimagen han mostrado que mirar a los ojos a un perro puede activar regiones cerebrales vinculadas al placer y la recompensa. Es un circuito similar al que se activa en interacciones afectivas entre personas.

Al mismo tiempo, se reduce la actividad en áreas relacionadas con la respuesta al miedo.

No es una solución mágica

Los expertos también advierten que tener un perro implica responsabilidad y compromiso. No reemplaza tratamiento psicológico ni psiquiátrico cuando es necesario.

La American Psychological Association subraya que las mascotas pueden complementar, pero no sustituir, intervenciones clínicas formales.

Además, el beneficio depende del contexto: el estrés financiero, la falta de tiempo o dificultades en el cuidado pueden generar presión adicional.

Una relación que va más allá de la compañía

Más de 65 millones de hogares en Estados Unidos tienen al menos un perro, según la American Pet Products Association. Para muchas familias, el vínculo no es solo afectivo sino terapéutico.

En tiempos de incertidumbre, los perros ofrecen algo simple pero poderoso: presencia constante, contacto físico y rutina.

La ciencia lo confirma: ese vínculo puede tener efectos medibles en el cuerpo y en el cerebro.

