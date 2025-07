El bienestar  que viene con la oxitocina: así lo obtienes de manera natural 

Detrás de la sensación que experimentas al acariciar a un ser querido o a tu mascota, está la oxitocina, una molécula que se produce en el hipotálamo. Por su capacidad de actuar como hormona y como mensajero químico, se encarga de forjar los lazos afectivos entre las personas y de influir en una amplia gama de procesos fisiológicos y emocionales esenciales para nuestra salud y bienestar.

Según diversos estudios, la oxitocina tiene siguentes beneficios:

Reduce el estrés y la ansiedad: ayuda a calmar el sistema de respuesta al estrés del cuerpo, disminuyendo el cortisol y promoviendo la tranquilidad.

Promueve la felicidad y el placer: activa los centros de recompensa del cerebro, generando sensaciones de alegría y bienestar.

Mejora la calidad del sueño: su efecto relajante ayuda a calmar el sistema nervioso, facilitando un descanso más profundo.

7 formas naturales de liberar oxitocina

Expertos recomiendan que compartir tiempo de calidad con otras personas y actividades como la meditación son una buena forma de liberar esta hormona asociada al bienestar

Abrazar a menudo: el contacto físico afectuoso es el activador más directo de la oxitocina. Según estudios, un abrazo de 20 segundos o más con un ser querido no solo se siente bien, sino que científicamente reduce el estrés y aumenta la oxitocina. La doctora, Kory Floyd de la Universidad de Arizona afirma que “el tacto es el lenguaje más directo de la oxitocina.”

2.Cultiva interacciones sociales positivas: ríe con amigos, ten conversaciones significativas, mantén contacto visual y expresa aprecio. Un artículo de 2023 en Trends in Cognitive Sciences (Feldman et al.) subraya que las interacciones de alta calidad, caracterizadas por el apoyo mutuo, son potentes liberadores de oxitocina. “La calidad de nuestras relaciones es un determinante fundamental de nuestra salud y felicidad”, señala la Dra. Dana Suskind.

3.Práctica actos de amabilidad: ayudar a otros, el voluntariado o incluso un pequeño favor desinteresado no solo beneficia al receptor. Un estudio de 2023 en Journal of Happiness Studies (Curry et al.) concluyó que la generosidad se asocia consistentemente con un mayor bienestar y puede inducir la liberación de oxitocina. “Cuando somos amables y generosos, no solo ayudamos a los demás, sino que también recibimos un ‘subidón’ bioquímico”, dice Stephen G. Post, profesor de Bioética.

4. Disfruta de la música y el arte: cantar, tocar un instrumento, bailar o simplemente escuchar música que te emocione puede elevar tus niveles de oxitocina. Una revisión de 2024 en Arts & Health (Fancourt & Finn) destaca cómo la participación activa en artes comunitarias, como el canto coral, mejora el bienestar social y la cohesión grupal, en parte mediado por esta hormona.

5.Medita y practica el mindfulness: las disciplinas que fomentan la atención plena, especialmente la meditación estimulan sentimientos de compasión y conexión. Un metaanálisis de 2022 en Mindfulness (Golebiowski et al.) encontró que estas prácticas aumentan los sentimientos de conexión social, influyendo indirectamente en los sistemas relacionados con la oxitocina. La maestra de meditación Sharon Salzberg explica que esta práctica “puede influir en la neuroquímica, creando un entorno interno que es más propicio para la liberación de oxitocina.”

6. Conecta con tus mascotas: acariciar y jugar con un perro o un gato no solo es gratificante, sino que también es una fuente comprobada de oxitocina. Un estudio de 2023 en Frontiers in Psychology (Mueller et al.). confirmó que las interacciones entre dueños y perros resultan en aumentos recíprocos de oxitocina. “El vínculo entre humanos y animales es un poderoso catalizador de oxitocina”, afirma la doctora Lisa Horn, investigadora en interacción humano-animal.

7. Haz ejercicio regularmente: aunque la actividad física se relaciona com la liberación de endorfinas, también puede influir en la oxitocina, especialmente si se realiza en un contexto social. Una revisión de 2023 en Sports Medicine – Open (Scheve et al.) sugiere que la actividad física regular mejora el estado de ánimo y reduce el estrés, con la oxitocina jugando un papel. “El ejercicio es una polipíldora para la salud mental y física”, asegura el Dr. Daniel Lieberman de Harvard.