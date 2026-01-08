Este panda con inteligencia artificial quiere ser el “compañero” ideal en la tercera edad: así funciona An’An

An’An, una mascota electrónica con forma de panda impulsada por inteligencia artificial, se robó miradas en el CES 2026 de Las Vegas al proponer algo más que “ternura”: compañía y apoyo emocional para adultos mayores. En un show donde sobran pantallas y gadgets, este panda apunta directo al problema silencioso de la soledad y el acompañamiento en la vejez.

En el piso de CES se habló de An’An como un “AI panda” de Mind with Heart Robotics, presentado como un robot pensado para cuidado de personas mayores. La idea no es que sea un juguete caro, sino una presencia cotidiana que interactúe, aprenda rutinas y reduzca el aislamiento.

Qué es An’An y por qué llamó tanto la atención en CES 2026

An’An (también conocido como AnAn) es un robot con apariencia de cachorro de panda, pequeño y peludo, diseñado para responder al contacto físico de forma realista. Parte del “wow” viene de su cuerpo lleno de sensores: se ha descrito que integra más de 10 “sensor suites” para reaccionar al tacto.

En el marco del CES, donde todo el mundo compite por dos segundos de atención, el panda destaca porque se centra en algo bien humano: la emocionalidad. En el sitio de WXBionics (Mind with Heart Robotics) se presenta la línea como “Biomimetic Affective AI Pandas”, con la función de “deliver psychological support and robot-assisted therapy”, es decir, soporte psicológico y terapia asistida por robot.

Más allá del marketing, el propio CES lo ha listado en su ecosistema de innovación como robots panda “biomiméticos” e “inteligentes”, orientados a múltiples escenarios de interacción. Y sí, el concepto suena futurista, pero el enfoque está claro: crear un vínculo de acompañamiento con respuestas físicas (caricias) y sociales (interacción) que se sientan naturales.

IA para compañía y apoyo psicológico en adultos mayores

El corazón de An’An no es solo “IA” como palabra de moda: la propuesta es que aprenda patrones de comportamiento (incluida la voz) con el tiempo para personalizar cómo responde. Eso lo coloca más cerca de un compañero adaptativo que de un peluche que repite frases pregrabadas, y ahí está la diferencia.

También se ha descrito que puede actuar como asistente personal para personas mayores con declive de memoria, usando una app conectada para generar recordatorios y “diarios” (por ejemplo, alertas de medicación). Sus creadores mencionan que esa app puede funcionar como plataforma social y de salud, con seguimiento del estado mental (curvas emocionales/de “crecimiento”) y la posibilidad de compartir datos con instituciones médicas o clínicas para intervención profesional.

En otras palabras: no solo intenta “hacerte compañía”, también busca ayudar a sostener rutinas y señales de bienestar (algo clave cuando hay deterioro cognitivo o simplemente olvidos frecuentes). Y esto importa porque, para muchas familias, el reto no es únicamente el cuidado físico, sino el acompañamiento constante, la conversación diaria, y la sensación de estar presente.

Entre las principales funciones de este robot se encuentran:

Respuesta al tacto mediante sensores distribuidos por el cuerpo.



Aprendizaje de patrones de interacción y reconocimiento de voz para personalizar respuestas.



Recordatorios y apoyo de rutina mediante app (diarios, alertas como medicación).



Versión orientada a instituciones de salud (enfoque B2B).

El verdadero debate: ¿robot de compañía o herramienta de cuidado?

Que un panda con IA se enfoque en adultos mayores no es casualidad: la industria está empujando fuerte todo lo que tenga que ver con “AgeTech” (tecnología para envejecer mejor), y CES se ha convertido en una vitrina grande para estas soluciones. Lo interesante de An’An es que intenta entrar por la puerta de lo afectivo: tacto, rutina, interacción suave, y una estética que baja la ansiedad (un panda bebé no intimida a nadie).

Versiones iniciales de An’An mostraron mejora del estado de ánimo en adultos mayores con deterioro cognitivo leve o demencia, citando resultados preliminares de un “Panda Feasibility Study” del Jockey Club Centre for Positive Ageing (Hong Kong). Si esa línea de evidencia crece, el tema deja de ser “qué tierno” para convertirse en una conversación seria sobre salud emocional, seguimiento y apoyo en el hogar.

Sigue leyendo:

• Asus sorprende en el CES 2026 con sus nuevos monitores OLED gamer con RGB stripe y mejor nitidez de imagen

• CES 2026: Cuándo inicia el evento de tecnología más importante del año

• Los 4 modelos de TV premium presentados en el CES 2026: ¿Listo para tamaños estratosféricos?