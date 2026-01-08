Los 4 modelos de TV premium presentados en el CES 2026: ¿Listo para tamaños estratosféricos?

En el Consumer Electronics Show (CES) 2026 de Las Vegas, las grandes marcas de televisores han sacado la artillería pesada con modelos tope de gama que parecen sacados de una película de ciencia ficción.

Estamos hablando de pantallas enormes, de más de 100 pulgadas en casi todos los casos, ideales para salones gigantes o instalaciones comerciales, pero que en tu casa probablemente solo quepan en sueños (o en una pared dedicada). LG, TCL, Samsung y Hisense lideran con innovaciones en OLED inalámbrico, Mini LED extremo y RGB puro, enfocadas en brillo cegador, colores imposibles y gaming de élite.

LG W6 Wallpaper TV: El rey delgada e inalámbrica

La LG W6 Wallpaper TV revive el concepto icónico de “papel tapiz” con un grosor de solo 9 mm, disponible en 77 y 83 pulgadas, que se monta completamente pegada a la pared como una obra de arte. Lo más loco es su tecnología True Wireless: una Zero Connect Box envía video 4K sin pérdidas y audio a hasta 10 metros de distancia, dejando solo un cable de poder discreto.

Equipada con el procesador α11 AI Gen3, ofrece Hyper Radiant Color Tech y Brightness Booster Ultra para un brillo hasta 3.9 veces mayor que OLEDs convencionales, con certificación “Reflection Free Premium” para eliminar reflejos. Para gamers, trae 4K a 165 Hz, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium y 0.1 ms de respuesta. Además, webOS incluye LG Gallery+ para fotos y arte AI, y soporte para Google Gemini y Microsoft Copilot. Es diseño y potencia en uno, perfecta si buscas algo que impresione sin cables por todos lados.

TCL X11L SQD Mini LED TV: Brillo y zonas de dimming brutales

TCL no se queda atrás con la TCL X11L SQD Mini LED TV, un monstruo en tamaños grandes (hasta 115 pulgadas o más) que presume de hasta 20,000 zonas de dimming y 10,000 nits de brillo pico en HDR, para highlights que parecen el sol. Su panel CSOT WHVA 2.0 con Super Quantum Dots y filtro UltraColor logra 100% BT.2020 en gamut de color amplio, manteniendo consistencia sin sangrado.

El Halo Control System mejorado, con controlador de backlight de 26 bits, minimiza blooming y eleva el contraste en habitaciones luminosas. El procesador TSR AI optimiza color, motion y upscaling en tiempo real, con soporte para Dolby Vision IQ, HDR10+ y HLG. Si odias los negros aplastados en Mini LED, esta es tu salvación, con anti-reflejos y ángulos amplios para fiestas o home theaters épicos.

Samsung 130-inch R95H: La pantalla Micro RGB más grande del mundo

Samsung robó miradas con la Samsung 130-inch R95H, la primera TV Micro RGB de 130 pulgadas (¡más de 3 metros de diagonal!), diseñada como un marco arquitectónico elegante para galerías o espacios premium. Esta bestia usa píxeles RGB independientes para colores precisos en profundidades de 10-16 bits y hasta 10,000 nits, superando límites en HDR10+ Advanced con mapeo local y control de color inteligente.

Incluye Genre-based Optimization, Intelligent Motion Smoothing escena por escena y Adaptive Cloud Gaming con luces ambientales en tiempo real. Cargada de IA: Vision AI Companion para búsquedas conversacionales, Live Translate, AI Sound Controller Pro y soporte para Microsoft Copilot y Perplexity. Imagina una pared de TV que parece una ventana al cine, con audio Eclipsa y modo fútbol AI – pero prepárate, el modelo de 115″ ya costaba $30,000.

Hisense 116-inch UXS: Mini LED con cian para colores imposibles

Hisense cierra el cuarteto con la Hisense 116-inch UXS, una TV RGB Mini-LED evo de 116 pulgadas que añade cian como cuarto color primario en el backlight para gradientes naturales y tonos ultra-reales. Alcanza 6,000 nits de brillo y contraste 6,000:1 con lente de iris dinámica, shift de 130° vertical y zoom óptico 0.84-2:1. El Hi-View AI Engine RGB y sistema de audio 6.2.2 Devialet crean inmersión total, superando OLED en brillo puro sin riesgo de quemado. Es para setups extremos, como cines en casa o eventos, donde el tamaño y la precisión dimensional cambian el juego entero.

Estos modelos de CES 2026 elevan la vara con pantallas gigantes de 77 a 130 pulgadas, ideales para comerciales o mansiones, pero que te hacen repensar el espacio en tu sala. Brillo estratosférico, IA everywhere y diseños premium definen el futuro de la TV, aunque los precios serán de infarto.

