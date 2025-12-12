Los nuevos TV Micro RGB que te harán olvidar el OLED en 2026

La próxima TV tope de gama que llegue a tu salón seguramente ya no será OLED ni QLED, sino Micro RGB, una nueva tecnología de panel que viene dispuesta a jubilar a todo lo anterior a partir de 2026.

Esta nueva generación de televisores apunta directamente al segmento más premium, combinando un brillo brutal, negros muy profundos y una vida útil muy superior a lo que tenemos hoy en día. Firmas como Samsung, Sony e Hisense ya se están moviendo para que sus primeros modelos Micro RGB sean los grandes protagonistas del año que viene. Si estás pensando en renovar tele en 2026, te va a tocar aprenderte estas siglas sí o sí.

¿Qué es la tecnología Micro RGB?

A grandes rasgos, Micro RGB es la evolución natural de los Mini LED, llevando la idea de “muchos LED muy pequeños” un paso más allá. En lugar de una retroiluminación con diodos de tamaño convencional, los televisores Micro RGB usan LED de tamaño micrométrico en cantidades enormes, organizados por subpíxeles rojo, verde y azul para controlar la luz de forma muchísimo más precisa.

Ese control tan fino de la iluminación permite acercarse muchísimo al contraste casi “infinito” y a los negros muy profundos típicos del OLED, pero sin las mismas limitaciones de brillo ni los problemas de retenciones y quemados de imagen a largo plazo. Además, las proyecciones que manejan los fabricantes hablan de picos de brillo que superan con holgura los 5,000 nits, muy por encima de lo que ofrecen hoy la mayoría de paneles OLED y en la misma liga que los Mini LED más potentes.

En el fondo, la idea es sencilla: cuantos más LED diminutos tengas y mejor puedas apagarlos o encenderlos por zonas, más se parece el resultado a un píxel que se ilumina solo, como en OLED, pero manteniendo las ventajas del sistema de retroiluminación. El resultado sobre el papel es una mezcla muy golosa: contraste altísimo, negros casi perfectos, brillo de escándalo y una vida útil que apunta a ser bastante mayor que la de la tecnología orgánica.

Por qué Micro RGB puede hacerte olvidar el OLED y el QLED

Aquí es donde viene lo interesante: sobre el papel, los TV Micro RGB apuntan directamente al trono de la calidad de imagen y dejan a OLED y QLED en una posición complicada. Si miramos lo que anticipan los fabricantes y pruebas internas, se dibuja un salto importante en varios frentes clave.

Brillo máximo : mientras muchos OLED de gama alta se mueven en torno a los 2,500 nits y los Mini LED más extremos pueden alcanzar cifras cercanas a 8,000 nits, los Micro RGB se plantean con más de 5.000 nits sostenidos, lo que los hace ideales para HDR agresivo y cine en salas luminosas.



: mientras muchos OLED de gama alta se mueven en torno a los 2,500 nits y los Mini LED más extremos pueden alcanzar cifras cercanas a 8,000 nits, los Micro RGB se plantean con más de 5.000 nits sostenidos, lo que los hace ideales para HDR agresivo y cine en salas luminosas. Negros y contraste : el nivel de negro esperado es mejor que el de los Mini LED actuales —donde aún puede aparecer algo de “blooming” alrededor de objetos brillantes— y se acerca muchísimo a lo que asociamos con el contraste infinito de OLED.



: el nivel de negro esperado es mejor que el de los Mini LED actuales —donde aún puede aparecer algo de “blooming” alrededor de objetos brillantes— y se acerca muchísimo a lo que asociamos con el contraste infinito de OLED. Sin quemados de imagen : al no depender de materiales orgánicos emisores de luz, el riesgo de burn-in se considera inexistente , igual que en Mini LED, frente al riesgo moderado que todavía arrastran los paneles OLED en usos intensivos con logos fijos, marcadores, etc.



: al no depender de materiales orgánicos emisores de luz, , igual que en Mini LED, frente al riesgo moderado que todavía arrastran los paneles OLED en usos intensivos con logos fijos, marcadores, etc. Vida útil mayor: las estimaciones hablan de alrededor de 100.000 horas de vida útil para Micro RGB, frente a unas 50,000 horas típicas en OLED y unas 80.000 horas en Mini LED, lo que a largo plazo supone más años de uso manteniendo el brillo y el color estables.

Para quien juega en consola o PC, ve mucho contenido HDR o simplemente quiere una tele que aguante años sin sustos, la combinación de más brillo, negros muy profundos, cero quemados y más vida útil hace que Micro RGB se plante como la opción más redonda de la próxima hornada. En otras palabras: si el precio acompaña, tiene todo para convertirse en el nuevo estándar “aspiracional” y hacer que el OLED deje de ser el rey indiscutible del escaparate.

Los televisores Micro RGB que vienen en 2026

Aunque todavía no los veas en la tienda de la esquina, la maquinaria ya está en marcha. Samsung fue la primera en enseñar músculo con un televisor Micro RGB de 115 pulgadas lanzado en Corea del Sur, pensado más como escaparate tecnológico que como producto de masas, con un precio por encima de los $30,000 dólares. La propia marca tiene previsto llevar esta tecnología a formatos más “normales” y precios algo más contenidos, con modelos Micro RGB que se presentarán en el CES 2026 de Las Vegas como parte de su nueva gama premium.

Sony tampoco quiere quedarse atrás y ya ha registrado la marca True RGB en países como Japón y Canadá, lo que apunta claramente a su propia versión de esta tecnología para competir con Samsung. Mientras tanto, se espera que el próximo Bravia 9 II apueste por una retroiluminación Mini RGB con unos 15,000 mini LED, panel Pro VA, picos de hasta 4.000 nits y certificación HDR1400, situándose un peldaño por debajo del futuro televisor True RGB que usaría LED micrométricos para pelear cara a cara con el Micro RGB coreano.

Hisense, por su parte, ya se ha apuntado a esta guerra mostrando en verano un televisor Micro RGB de 116 pulgadas y unos $30,000 dólares en Estados Unidos, y todo apunta a que seguirá los pasos de Samsung lanzando versiones más asequibles para el gran público.

Todo esto dibuja un escenario muy claro: 2026 será el año en que los Micro RGB ocupen el escaparate de los televisores más avanzados, con Samsung, Sony e Hisense peleando por llevarse al usuario que hoy mira a los OLED de gama alta. Al principio seguirán siendo productos premium, pero la competencia entre marcas debería ir empujando precios y acercando esta tecnología a más bolsillos con el paso de las generaciones.

Si estás pensando en cambiar de tele dentro de uno o dos años, lo más inteligente será esperar a ver qué ofrecen estos nuevos modelos Micro RGB y, sobre todo, comparar bien, porque todo indica que será el momento de decirle adiós al OLED y al QLED tal y como los conocemos y dar la bienvenida a una nueva liga en calidad de imagen.

