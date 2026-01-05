CES 2026: Cuándo inicia el evento de tecnología más importante del año

El Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas 2026 se celebrará del 6 al 9 de enero de 2026. Más que una feria, es el momento del año en el que la industria de la tecnología de consumo se pone de acuerdo para mostrar qué pueden esperar los consumidores durante los próximos 12 meses.

¿Cuándo es el CES 2026 de Las Vegas?

El CES 2026 tendrá lugar del 6 al 9 de enero de 2026 en Las Vegas, Nevada, manteniendo su tradicional celebración a comienzos de año. Es un evento de cuatro días que se reparte entre el Las Vegas Convention Center, el Venetian Expo, Mandalay Bay y otros recintos a lo largo del Strip.

Aunque las puertas de la feria se abren oficialmente el día 6, las jornadas para prensa y presentaciones previas empiezan antes, con eventos como CES Unveiled y los llamados Press Days los días 4 y 5 de enero. Esto significa que los anuncios fuertes y los grandes titulares empezarán a moverse incluso antes de que el público profesional pise el recinto.

Durante esos cuatro días, más de 140.000 asistentes y alrededor de 4.500 expositores se reparten por distintos pabellones, hoteles y zonas habilitadas, convirtiendo Las Vegas en el epicentro mundial de la tecnología de consumo. Además, buena parte de las reuniones de negocio y acuerdos estratégicos se cocinan en paralelo, en salas privadas, suites de hotel y espacios reservados a puerta cerrada.

Por qué el CES es el evento clave de la tecnología de consumo

El CES se considera el evento de tecnología de consumo más influyente del mundo porque reúne, en un solo lugar y fecha, prácticamente a todo el ecosistema: fabricantes, startups, inversores, reguladores, medios y creadores de contenido. No es solo una feria de gadgets; es el lugar donde se decide qué tecnologías reciben foco, inversión y visibilidad a escala global.

En la edición de los últimos años, el CES ha superado los 140,000 asistentes y ha concentrado más de 4,500 compañías expositoras, desde gigantes como fabricantes de móviles, TV, chips, autos y electrodomésticos, hasta startups que llegan a buscar financiación y acuerdos de distribución. Esa mezcla hace que muchas tendencias de moda tecnológica nazcan o se consoliden precisamente allí: desde la televisión 4K y 8K, hasta los coches eléctricos conectados, la realidad virtual, los wearables o la domótica.

El calendario del CES, tan pegado al arranque de enero, no es casualidad: la feria se ha convertido en el termómetro que adelanta los grandes lanzamientos y tendencias del año. Lo que se ve en Las Vegas suele marcar la estrategia de producto de muchas compañías para los siguientes trimestres.

En muchas categorías, las grandes marcas usan el CES para presentar o adelantar sus buques insignia: televisores tope de gama, prototipos de móviles, laptops ultraligeras, monitores para gaming, tecnologías de audio, soluciones de hogar inteligente y más. Incluso cuando un producto no se lanza allí de forma comercial, es habitual que se enseñe como “una versión conceptual” o preview, preparando el terreno para lanzamientos en ferias posteriores como MWC o IFA.

El CES 2026 de Las Vegas, que arranca el 6 de enero de 2026, no es solo la primera gran cita del calendario tecnológico: es la vitrina donde se definen las tendencias, se cierran acuerdos y se decide qué dispositivos se van a colar en las manos, las casas y los coches de los usuarios durante el resto del año.

