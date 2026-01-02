Laptops Asus serán más caras desde enero: el boom de la IA dispara la RAM y el SSD

Asus está a punto de hacer algo que a nadie le gusta leer en un titular: subir los precios de buena parte de sus portátiles y PCs, justo cuando mucha gente está pensando en renovar equipo para 2026. Y sí, una vez más, la “culpa” se la está llevando la inteligencia artificial, que no solo acapara titulares, sino también memorias RAM y unidades de almacenamiento.

La jugada importa porque Asus no es un actor pequeño: es uno de los fabricantes clave de portátiles tanto para gamers como para usuarios promedio, con catálogos que van desde las ROG más bestiales hasta ultrabooks delgados para oficina, universidad o teletrabajo. Cuando Asus se mueve en precios, el mercado escucha.

Asus se prepara para cobrar más (y no es un ajuste menor)

Asus comunicó que subirá los precios de varios de sus productos a partir del 5 de enero, afectando especialmente portátiles, PCs de escritorio y probablemente algunos modelos orientados a gaming y productividad avanzada. No estamos hablando de un retoque simbólico: el contexto que rodea a este anuncio apunta a incrementos sensibles, similares a los que ya han sugerido otros actores del sector PC.

El mensaje es claro: el aumento responde a un fuerte encarecimiento de componentes clave, especialmente DRAM (RAM) y memoria NAND usada en SSD, que han visto subidas de precio muy agresivas en los últimos meses. Para una marca cuyo negocio depende de ofrecer portátiles con buenas configuraciones de memoria y almacenamiento, eso se traduce casi de forma directa en equipos más caros en el escaparate.

Lo interesante es que Asus no está sola: expertos ya venían advirtiendo de un escenario donde el mercado de PCs podría contraerse hasta cerca de un 9% en 2026 precisamente por el aumento en los costos de memoria. Cuando los componentes se disparan, o el fabricante se come el margen o el usuario paga la diferencia; Asus, por lo visto, eligió la segunda opción.

La IA está devorando RAM y SSD y tú pagas la factura

Detrás de todo esto hay un protagonista muy claro: la demanda brutal de hardware para inteligencia artificial. Los grandes centros de datos y las plataformas que entrenan y ejecutan modelos de IA están comprando cantidades enormes de memoria RAM de alto rendimiento y almacenamiento rápido, alterando el equilibrio tradicional del mercado.

Analistas del sector apuntan a que, en el último ciclo, los precios de DRAM y NAND han escalado de forma sostenida, impulsados por contratos masivos para servidores y soluciones de IA, dejando menos oferta —y más cara— para el segmento de consumo. Fabricantes como Samsung, SK Hynix o Micron ajustan prioridad hacia donde está el dinero: data centers y memorias avanzadas, no necesariamente el portátil que te llevas a clase.

Para una marca como Asus, que compite fuerte en el terreno gamer con series como ROG y TUF, y en el rango mainstream con Vivobook o Zenbook, esto es un problema directo: sus modelos con más RAM y mayores capacidades de SSD, justo los que muchos usuarios buscan para jugar, editar o trabajar con fluidez, son los más expuestos a estos incrementos de coste. Resultado: si quieres una máquina “sobrada” de memoria en 2026, lo vas a notar en el recibo.

Y no se trata solo de un pico puntual. Proyecciones de la industria señalan que la presión sobre precios de memoria podría extenderse durante buena parte de 2026, con una normalización gradual más hacia la segunda mitad del año. Es decir, no esperes que esto se arregle en dos meses: la IA no va a dejar de consumir hardware solo porque tú quieras comprar un portátil más barato.

¿Cómo te verás afectado por el incremento de precio de Asus?

La pregunta obvia: ¿en qué te afecta si estabas pensando comprar un Asus en 2026? La respuesta corta es que probablemente vas a encontrar menos ofertas y más precios “ajustados” al nuevo contexto de componentes.

Para gamers, el impacto puede ser especialmente molesto.

Portátiles ROG y TUF con 16 GB o 32 GB de RAM y SSD de 1 TB o más son justo los equipos que más sufren cuando suben estos componentes.



y son justo los equipos que más sufren cuando suben estos componentes. Si estabas apuntando a un portátil gaming “para varios años”, con buena RAM para aguantar lanzamientos futuros y multitarea pesada, lo más probable es que el precio de entrada para ese tipo de máquina suba respecto a 2025.

Para el usuario promedio que solo quiere un portátil fluido para trabajo, estudio y ocio, el efecto igual se nota, pero de otra manera:

Los modelos de gama media que antes te ofrecían un combo muy equilibrado de RAM y SSD por un precio razonable podrían recortar algo en especificaciones o subir un escalón en precio.



podrían recortar algo en especificaciones o subir un escalón en precio. Es posible que veamos más configuraciones con capacidades justas al precio base (por ejemplo, 8 GB de RAM y 256 GB de SSD), dejando las versiones “ideales” como opciones más caras.

¿Qué puedes hacer como consumidor en este contexto?

Si encuentras ahora un portátil Asus con buena RAM y SSD a precio de “pre-subida” , puede ser un buen momento para adelantar la compra antes de que los nuevos ajustes se reflejen en todo el canal.



, puede ser un buen momento para antes de que los nuevos ajustes se reflejen en todo el canal. Si no tienes prisa, podrías esperar a ver cómo responde el resto del mercado: otros fabricantes también están bajo la misma presión, pero la competencia y las promociones puntuales suelen crear ventanas de oportunidad a lo largo del año.



a lo largo del año. Otra estrategia es priorizar una buena CPU y GPU y dejar margen para ampliar RAM o almacenamiento más adelante, siempre que el equipo lo permita; así puedes mitigar parte del sobrecoste inmediato.

En cualquier caso, el mensaje que deja este movimiento de Asus es bastante directo: la era de la IA no solo redefine el software que usamos, también está reescribiendo cuánto cuesta el hardware que necesitamos. Y en 2026, los portátiles de una marca tan fuerte como Asus van a ser una de las pruebas más visibles de esa nueva realidad.

