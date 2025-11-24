Mejorar la memoria RAM de tu computadora podría terminar costándote el equivalente a una PS5 nueva

La actualización de componentes de PC, tradicionalmente una vía accesible para prolongar la vida útil de los equipos informáticos, se ha convertido en una inversión de lujo en el cuarto trimestre de 2025. Los datos de mercado revelan una tendencia alarmante para los consumidores: el coste de ampliar la memoria RAM a 64 GB en estándares DDR5 se ha duplicado en los últimos meses. En configuraciones de alto rendimiento, la inversión necesaria supera ya el precio de venta al público de una consola de nueva generación como la PlayStation 5.

El fenómeno responde a una reestructuración profunda en la cadena de suministro global de semiconductores, donde la prioridad se ha desplazado drásticamente hacia los centros de datos. Según informes recientes de la industria, el precio de los módulos de memoria ha registrado un incremento interanual superior al 171%, una cifra que rompe con la tendencia histórica de depreciación de los componentes tecnológicos.

El impacto de la IA en la cadena de suministro

Detrás de esta inflación se encuentra una “tormenta perfecta” de factores industriales. Los principales fabricantes de chips de memoria, como Samsung y SK Hynix, han modificado sus líneas de producción para priorizar la memoria HBM (High Bandwidth Memory), componente crítico para las unidades de procesamiento gráfico que impulsan modelos de Inteligencia Artificial.

Este cambio estratégico ha generado un efecto dominó:

Reducción de oferta: La capacidad de producción destinada a la memoria DDR5 de consumo se ha visto severamente limitada.



La capacidad de producción destinada a la memoria DDR5 de consumo se ha visto severamente limitada. Escasez inmediata: Entre septiembre y noviembre de 2025, la disponibilidad de kits de alto rendimiento ha caído, provocando subidas de precio de entre un 80% y un 130% en apenas ocho semanas.



Entre septiembre y noviembre de 2025, la disponibilidad de kits de alto rendimiento ha caído, provocando subidas de precio de entre un en apenas ocho semanas. Efecto contagio: Incluso la tecnología anterior, DDR4, ha experimentado aumentos significativos debido a la falta de stock y la reorientación de las fábricas.

Análisis comparativo: Componentes vs. Consolas

Para dimensionar el impacto en el consumidor final, es necesario comparar los precios actuales del mercado con otros productos de electrónica de consumo. Al cierre de noviembre de 2025, un kit de 32 GB de memoria DDR5 de alta velocidad (6000 MHz CL30) se cotiza en el mercado minorista en torno a los $336 dólares, cuando en septiembre rondaba los $170 dólares.

Para usuarios profesionales o entusiastas que requieren 64 GB de RAM, la inversión necesaria ha escalado dramáticamente. Kits de gama alta que hace unos meses costaban alrededor de $230 dólares hoy pueden superar los $530 dólares. En contraste, las promociones anunciadas por Sony para el Black Friday 2025 sitúan a la PlayStation 5 Edición Digital en $399 dólares y al modelo estándar en $449.

La disparidad es evidente: el coste de un solo componente interno para PC supera ahora el precio de un sistema de entretenimiento completo capaz de ejecutar software de última generación en resolución 4K.

Perspectivas de mercado para 2026

Los expertos en hardware desaconsejan esperar rebajas significativas a corto plazo. Los análisis de tendencias para el Black Friday y la campaña navideña de 2025 indican que los descuentos se limitarán a inventarios de tecnologías más antiguas o módulos de menor velocidad, dejando los componentes de gama alta fuera de las promociones.

Las proyecciones a futuro no son alentadoras. Informes del sector sugieren que los precios de la memoria DDR5 podrían aumentar entre un 30% y un 50% cada trimestre durante la primera mitad de 2026, impulsados por la insaciable demanda de servidores de IA. Ante este escenario, la recomendación para el sector profesional es evaluar la necesidad inmediata de actualización frente a un sobrecoste que, por el momento, se ha convertido en el nuevo estándar de la industria.

