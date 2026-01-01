Así es la silla gamer de piso de Seenda que no puedes dejar pasar en 2026

En una era donde las sesiones de gaming se extienden por horas –ya sea grindando en Battlefield o resolviendo enigmas en Batman Arkham–, tener la silla adecuada no es lujo, es necesidad. Una mala postura acumula fatiga en espalda, cuello y lumbares, arruinando la inmersión y hasta causando lesiones a largo plazo; por eso, opciones como la Seenda Floor Chair, cambian el juego para presupuestos ajustados.

La Seenda Video Gaming Floor Chair es un sofá plegable reclinable diseñado para gamers que prefieren sentarse en el piso que se encuentra disponible por $79.99 en Walmart. Combina ergonomía básica con portabilidad extrema, convirtiéndose en una opción tentadora para setups casuales o espacios pequeños. Pero su simplicidad también limita su atractivo para sesiones intensas de gaming.

Diseño y construcción

La silla usa un marco de acero tubular que soporta hasta 330 libras, con dimensiones compactas: 27 pulgadas de alto por 25 de ancho cuando está desplegada. El acolchado de espuma de alta densidad llena el asiento y respaldo curvo, tapizado en tela negra transpirable con acentos amarillos –nada de cuero falso que te haga sudar. ​

Se pliega completamente plana en segundos, midiendo solo 4 pulgadas de grosor para guardarla bajo muebles, y llega pre-armada directo de la caja –un alivio comparado con sillas que requieren que las ensambles una vez que las recibes.

A esto se suma que su construcción sólida permite que puedas apoyarte en ella con total tranquilidad ya que no solamente será capaz de mantener tu peso, sino que no se deformará tal y como ocurre con algunos modelos de silla gamer.

Comodidad y ergonomía

El respaldo ajustable ofrece seis posiciones principales (90, 125, 135, 145, 165 y 180 grados aprox.), con un mecanismo de clic para bloquearlo firmemente –ideal para evitar movimientos repentinos. La espuma proporciona soporte lumbar natural gracias a su curva, y el asiento ancho acomoda bien cuerpos hasta 200 libras.

Un aspecto clave de esta silla gamer es que cuenta con una buena ventilación que evita la acumulación de calor. Sin embargo, carece de headrest dedicado o reposapiés integrado, lo cual puede llegar a ser un problema si se posiciona a 90 grados.

Su estabilidad permite movimientos libres para shooters FPS sin volcar. Perfecta para multiuso: bien sea para gaming, para disfrutar de un maratón de streaming o simplemente para leer un libro. Además su peso ligero de tan solo 18 libras facilita moverla entre habitaciones. Comparada con sillas gamer tradicionales bajo $100, gana en portabilidad pero pierde en altura ajustable y funcionalidades como masaje o RGB, además de que no está pensada para escritorios altos.

La Seenda Floor Chair es genial para gamers casuales con presupuestos ajustados que quieren comodidad y ergonomía sin la necesidad de invertir demasiado dinero. A $79.99 en Walmart, ofrece valor imbatible para setups portátiles o familiares, superando genéricos en durabilidad. No reemplaza sillas pro con ruedas y funcionalidades adicionales, pero para si es capaz de ofrecer un respaldo cómodo y económico, por un muy bajo precio.

