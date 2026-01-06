Asus sorprende en el CES 2026 con sus nuevos monitores OLED gamer con RGB stripe y mejor nitidez de imagen

Asus se adelantó a buena parte de la competencia y llegó al Consumer Electronic Show (CES) 2026 de Las Vegas con uno de los anuncios más llamativos para el mundo gamer: sus nuevos monitores OLED con tecnología RGB stripe, pensados para ofrecer colores más precisos, texto más nítido y una experiencia de juego mucho más clara incluso en escritorios de uso diario.

Para una feria tradicionalmente dominada por televisores, autos conceptuales y gadgets de todo tipo, que Asus ponga el foco en resolver problemas muy concretos del PC gaming (como el texto borroso típico de algunos OLED) es una declaración de intenciones bastante seria.

Asus inaugura la nueva ola de monitores OLED gamer

En este CES 2026, Asus fue una de las primeras marcas en mostrar sus cartas con una nueva generación de monitores ROG Swift y ROG Strix equipados con paneles OLED de última generación y un nuevo diseño de subpíxeles en rayas RGB (RGB stripe). Esta implementación abandona configuraciones tradicionales tipo Pentile o WOLED con subpíxel blanco extra, y apuesta por una estructura RGB pura en líneas verticales para mejorar la claridad general de la imagen y, sobre todo, la nitidez del texto.

La compañía taiwanesa está posicionando esta familia como la respuesta directa a dos quejas habituales de los OLED en escritorio: el “color fringing” (ese borde de color raro alrededor de las letras) y la sensación de texto ligeramente borroso cuando trabajas muchas horas en Windows, navegadores o herramientas de productividad. De paso, Asus también presume de mejores niveles de brillo, contraste mejorado y una reproducción de color más fiel, apuntando tanto a gamers competitivos como a creadores de contenido que necesitan colores muy precisos en una única pantalla para todo.

Qué es la tecnología RGB stripe y por qué importa

La clave de esta nueva generación está en el rediseño del panel: los subpíxeles rojo, verde y azul se alinean en rayas RGB verticales, en lugar de las matrices alternas típicas que se ven en muchos OLED clásicos. Esto hace que los motores de renderizado de fuentes de sistemas operativos como Windows “entiendan” mejor la estructura del panel, lo que se traduce en bordes de texto más limpios, menos halo de color y una lectura mucho más cómoda, incluso a distancias cortas.

Asus combina este layout con dos tipos de paneles avanzados: QD‑OLED y Tandem OLED con RGB Stripe Pixel, dependiendo del modelo. En el caso de los Tandem OLED, se eliminan los subpíxeles blancos típicos de los WOLED y se apuesta por una emisión pura de RGB en capas, lo que permite un mayor volumen de color a altos niveles de brillo, algo que se nota bastante en escenas HDR, neones, efectos de partículas y cielos muy luminosos en juegos AAA. La promesa es simple pero potente: menos compromisos de claridad, texto tan legible como en un buen IPS y todo el contraste infinito, negros profundos y tiempos de respuesta ridículamente bajos que ya se esperan de un OLED moderno.

Nuevos modelos ROG con alto refresco y doble modo

Dentro del line‑up presentado en el CES, Asus destacó al menos tres modelos ROG Swift y Strix equipados con esta nueva tecnología RGB Stripe Pixel OLED, pensados para distintos tipos de jugador. Entre ellos está el ROG Swift OLED PG27UCWM, un monitor de 26,5–27 pulgadas con panel Tandem RGB OLED que se convierte en una especie de “todo en uno” para gaming competitivo, trabajo diario y creación de contenido gracias a su combinación de resolución, frecuencia y calidad de color.

Este modelo ofrece un modo Dual que permite alternar entre 4K a 240 Hz o Full HD a 480 Hz, acompañado por un tiempo de respuesta de 0,03 ms, ideal para shooters competitivos donde cada milisegundo cuenta. Asus completa la familia con opciones ultrapanorámicas como el ROG Swift OLED PG34WCDN y el ROG Strix OLED XG34WCDMS, ambos con paneles QD‑OLED de 34 pulgadas y RGB stripe, pensados para quien quiere una experiencia más inmersiva con altas tasas de refresco, negros profundos y un campo de visión amplio para juegos de carreras, RPG y simuladores.

Además de la nitidez y el color, Asus integra tecnologías como BlackShield, una película que mejora la percepción de los negros y refuerza la durabilidad del panel, reduciendo reflejos y ayudando a proteger la superficie frente a pequeños arañazos o desgaste por uso intensivo. Todo esto se acompaña de lo que ya se espera en la gama ROG: conectividad de última generación con DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, USB‑C con carga y funciones como KVM para manejar varios equipos desde el mismo set de teclado y mouse, algo que muchos streamers y creadores van a agradecer.

En conjunto, Asus aprovecha el CES 2026 no solo para presumir de ser de las primeras en enseñar sus monitores gamer del año, sino para marcar una nueva referencia en paneles OLED para escritorio, poniendo la nitidez del texto, la fidelidad de color y las altas tasas de refresco al mismo nivel de importancia. Si el objetivo era conquistar tanto los escritorios de gamers exigentes como los de creadores que quieren una sola pantalla para jugar, trabajar y editar, esta apuesta por el OLED con rayas RGB parece ir justo en esa dirección.

