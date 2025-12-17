De 55 a 100 pulgadas: las nuevas Samsung Micro RGB quieren ser la próxima referencia en Smart TV

Samsung acaba de dar un paso clave para que su tecnología Micro RGB TV deje de ser solo un sueño de salón gigante y llegue, por fin, a tamaños perfectos para el salón de casa, con nuevos modelos de 55, 65 y 75 pulgadas, acompañados por versiones de gran formato de 85, 98 y 100 pulgadas que se presentarán de cara a 2026.

Todo apunta a que veremos mucho más de esta apuesta en pantallas durante el Consumer Electronics Show (CES) 2026, donde Samsung planea enseñar la gama al completo y detallar precios y disponibilidad.

Qué es exactamente Micro RGB y por qué importa

La apuesta de Samsung con Micro RGB TV consiste en usar diminutos LEDs rojos, verdes y azules de menos de 100 micrómetros como sistema de retroiluminación, en lugar de los clásicos LEDs blancos o azules con filtro de color, lo que permite un control mucho más fino de la luz y una precisión de color muy superior.

Al activar directamente subpíxeles RGB en lugar de depender de filtros, la compañía asegura que puede acercarse al 100% del espacio de color BT.2020, con más volumen de color, mejor brillo y negros más profundos, situando a estos televisores en la franja ultra premium de su catálogo.

En la práctica, esta arquitectura Micro RGB pretende colocarse a medio camino entre los miniLED actuales y los carísimos MicroLED puros, ofreciendo un salto notable en contraste y uniformidad, pero con una producción más escalable y, en teoría, con precios algo menos prohibitivos que los paneles MicroLED tradicionales.

Nuevos tamaños: de “salón normal” a pantalla de cine

Los nuevos TV cuenta con una tecnología que ofrece un control mucho más fino de la luz lo que se traduce en una precisión de color muy superior Crédito: Samsung | Cortesía

Hasta ahora, el escaparate de esta tecnología era básicamente un monstruoso televisor Micro RGB de 115 pulgadas, pensado más para salas dedicadas o demo rooms que para el salón de un piso estándar, pero Samsung ha confirmado que en 2026 ampliará la familia con modelos de 55, 65 y 75 pulgadas que “por fin pueden caber en tu sala de estar”.

Estos tamaños más contenidos convierten a Micro RGB en una opción realista para quien busque un televisor de gama alta sin necesidad de tirar tabiques, mientras que por arriba la marca prepara variantes de 85, 98 y 100 pulgadas para quienes sí quieran una experiencia casi de cine en casa, combinando los nuevos tamaños con el 115″ ya conocido.

Según los informes previos al CES, la estrategia de Samsung pasa por cubrir desde el “premium doméstico” de 55 pulgadas hasta pantallas gigantes por encima de 100 pulgadas, todas con el mismo ADN Micro RGB, procesadores de imagen con IA para escalado 4K y reducción de desenfoque, y tecnologías como Glare Free para reducir reflejos en salones muy iluminados.

Lo que podemos esperar en el CES 2026

Aunque ya se conocen los tamaños y la base tecnológica, faltan dos datos clave: precio y fecha exacta de lanzamiento, y Samsung ha dejado claro que esos detalles se revelarán en enero durante el CES 2026 en Las Vegas, donde estos Micro RGB TV serán uno de los grandes focos de su zona de televisores.

En la feria deberíamos ver por primera vez alineados los modelos de 55, 65, 75, 85, 98 y 100 pulgadas junto al actual 115″, con demostraciones centradas en color, brillo a toda pantalla, control extremo de zonas y nuevas funciones basadas en IA para mejorar deportes, cine y videojuegos en tiempo real.

Si Samsung consigue ajustar el precio de los modelos de “formato pequeño” y los acerca al rango de otros televisores miniLED y OLED de gama alta, 2026 podría ser el año en que Micro RGB deje de ser una curiosidad de nicho y se convierta en una alternativa real para el salón, algo que muchos analistas esperan ver reflejado precisamente en las presentaciones y primeras demos del CES.

