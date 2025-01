CES 2025: Samsung lo apuesta todo por nueva tecnología antireflejos

En el marco del CES 2025, Samsung ha presentado los nuevos modelos de su línea de televisores Neo QLED, destacando especialmente por la incorporación de una avanzada tecnología antirreflejos y mejoras significativas en inteligencia artificial (IA). Estos avances buscan ofrecer una experiencia de visualización superior, adaptándose a las necesidades de los usuarios más exigentes.

Tecnología antirreflejos: una visualización sin distracciones

Uno de los aspectos más destacados de los nuevos televisores Neo QLED es la implementación de una avanzada tecnología antirreflejos. Esta característica permite minimizar las distracciones causadas por reflejos de luz ambiental, garantizando una calidad de imagen óptima en diversas condiciones de iluminación.

Según informes, algunos críticos señalan que el revestimiento antirreflejos podría afectar la calidad general de la imagen; sin embargo, Samsung ha decidido extender esta tecnología a sus modelos Mini LED “Neo QLED”, incluyendo el QN90F 4K y dos modelos 8K.

Samsung Vision AI

Samsung ha dado un paso adelante al integrar la inteligencia artificial en sus nuevos modelos, transformando los televisores en verdaderos “compañeros inteligentes”. La introducción de Samsung Vision AI permite que los dispositivos comprendan el contenido que el usuario está viendo y ofrezcan funciones adicionales, como actualizaciones en tiempo real sobre eventos en el hogar. Por ejemplo, los televisores pueden alertar sobre actividades inusuales de mascotas mostrando imágenes capturadas por dispositivos conectados.

Entre los modelos presentados, el Neo QLED 8K QN990F se erige como el buque insignia de la serie. Este televisor ofrece una calidad de imagen excepcional, complementada con las capacidades de Samsung Vision AI, que mejoran la experiencia de entretenimiento al ajustar dinámicamente la calidad de imagen y sonido.

Además, Samsung ha ampliado su línea de televisores lifestyle con la introducción de The Frame Pro. Este modelo combina la tecnología Neo QLED con un diseño artístico, ofreciendo mejoras en color, contraste y atenuación local para negros más profundos. The Frame Pro también incorpora el sistema Wireless One Connect, que facilita instalaciones más flexibles y una integración armoniosa en cualquier entorno.

Funcionalidades adicionales impulsadas por IA

Los nuevos televisores Neo QLED de Samsung no solo mejoran en términos de hardware, sino que también incorporan funcionalidades impulsadas por IA que enriquecen la experiencia del usuario. Entre estas se encuentran:

– Click to Search: Permite obtener información instantánea sobre el contenido en pantalla, como detalles de actores o recetas, sin interrumpir la visualización.

– Live Translate: Ofrece traducciones en tiempo real para contenidos en idiomas extranjeros, facilitando la comprensión sin necesidad de subtítulos.

– Samsung AI Home Security: Proporciona monitoreo integral del hogar al analizar feeds de video y audio, alertando sobre actividades inusuales y garantizando la seguridad del entorno doméstico.

Samsung ha anunciado que la nueva línea de televisores Neo QLED estará disponible en el mercado entre marzo y abril de 2025. Con estas innovaciones, la compañía surcoreana busca consolidar su posición como líder en el mercado de televisores inteligentes, ofreciendo productos que no solo destacan por su calidad de imagen y sonido, sino también por su capacidad para integrarse de manera inteligente en la vida cotidiana de los usuarios.

