Samsung TV Plus: cómo es el servicio gratuito que ofrece más de 200 canales de televisión

Samsung es conocido por ser uno de los principales fabricantes de televisores inteligentes del mercado. Gracias a esta posición privilegiada la empresa es capaz de ofrecer Samsung TV Plus, un servicio que les permite ofrecer a todos sus clientes con una smart TV el tener acceso a más de 200 canales completamente gratis.

Este servicio es ideal para aquellos que buscan una alternativa económica a las suscripciones de televisión por cable o satélite, ya que no requiere de una cuota mensual o de un contrato a largo plazo.

La plataforma cuenta con una amplia variedad de canales, que van desde noticias y deportes hasta entretenimiento y estilo de vida. Los usuarios pueden acceder a canales populares como Bloomberg TV, NBC News, IGN y Tastemade, entre otros. Además, Samsung TV Plus ofrece una guía de programación detallada para que los usuarios puedan encontrar fácilmente lo que quieren ver.

Otra gran ventaja de Samsung TV Plus es que no requiere de una descarga o configuración adicional, ya que viene preinstalado en los televisores inteligentes de Samsung. Para acceder al servicio, solo se necesita tener una conexión a Internet y un SmartTV de la marca.

Los usuarios también pueden personalizar su experiencia en Samsung TV Plus. Pueden agregar canales a sus favoritos para acceder a ellos más fácilmente, o incluso ocultar aquellos que no les interesan. También pueden configurar recordatorios de programas para no perderse sus programas favoritos.

Dispositivos compatibles

Además de estar disponible en los televisores inteligentes de Samsung, los usuarios también pueden acceder al servicio de Samsung TV Plus desde sus teléfonos y tabletas Samsung Galaxy. Esto significa que los usuarios pueden ver sus canales favoritos de televisión desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Para acceder al servicio desde un dispositivo móvil, el usuario debe descargar la aplicación Samsung TV Plus desde Google Play Store en su teléfono o tableta Samsung Galaxy. Es importante destacar que la aplicación solo está disponible para dispositivos que cuenten con Android 8.0 o versiones más recientes.

Una vez descargada la aplicación, el usuario podrá disfrutar de los mismos canales que están disponibles en la versión para televisores inteligentes de Samsung. Además, la aplicación también permite la personalización de la experiencia del usuario, como agregar canales favoritos o configurar recordatorios de programas.

