Tu próximo TV Samsung podría venir equipado con Copilot la IA de Microsoft

Samsung acaba de subir un escalón en la carrera por convertir los televisores en centros inteligentes de verdad: la compañía anunció la integración de Microsoft Copilot directamente en su línea de televisores y monitores 2025. Esto no es solo añadir una app más: es traer un asistente conversacional potente al televisor para que respondas preguntas, obtengas recomendaciones y uses la pantalla como una herramienta interactiva, todo sin sacar el móvil.

Qué funciones concretas aporta Copilot a tu televisor

Con Copilot integrado en el sistema, los usuarios podrán invocarlo mediante comandos de voz o con un botón del control remoto, y también acceder desde el menú principal de Tizen, Samsung Daily+ y la función Click to Search. Esto significa que, además de cambiar canales o abrir apps, la TV puede responder preguntas de forma conversacional, buscar información contextual sobre lo que estás viendo y ofrecer sugerencias personalizadas en tiempo real.

En la práctica, Copilot puede ayudar a:

Dar datos rápidos sobre actores, deportistas o lugares que aparecen en pantalla.



sobre actores, deportistas o lugares que aparecen en pantalla. Resumir tramas para ponerte al día con una serie sin necesidad de buscar en otra parte.



para ponerte al día con una serie sin necesidad de buscar en otra parte. Servir como apoyo para aprender idiomas , por ejemplo explicando frases o corrigiendo pronunciación (cuando la TV lo permita).



, por ejemplo explicando frases o corrigiendo pronunciación (cuando la TV lo permita). Recomendar contenidos y servicios dentro de Samsung Daily+, que agrupa entretenimiento, bienestar y más en un mismo hub.



Todo esto aprovecha la combinación de la experiencia en pantallas de Samsung y la inteligencia conversacional de Microsoft, por lo que la interacción queda pensada para ser fluida y centrada en contexto: la TV no solo ejecuta órdenes, sino que interpreta lo que estás viendo y te ofrece opciones relevantes.

En qué modelos llegará y por qué importa para el usuario

La llegada de Copilot no se limita a un par de modelos: Samsung confirmó que estará disponible en los televisores y monitores de su catálogo 2025 con capacidades de IA —incluyendo Micro LED, Neo QLED, OLED, The Frame Pro, The Frame— y en los monitores inteligentes M7, M8 y M9—; la disponibilidad se irá ampliando por regiones y modelos con el tiempo. Esto convierte a una gran porción del catálogo 2025 en pantallas que, además de mostrar imagen, ofrecen una experiencia interactiva avanzada.

Para el usuario medio eso se traduce en menos fricción: en vez de pausar, buscar en el teléfono y volver a la TV, ahora puedes preguntar en voz alta y recibir la respuesta en la misma pantalla. Para familias o grupos que comparten el televisor, Copilot puede facilitar decisiones colaborativas (qué ver, planificar actividades, buscar recetas o rutinas de bienestar dentro de Samsung Daily+), transformando la TV en un asistente social del hogar.

Además, la integración con las funciones ya existentes de Samsung Vision AI y Bixby crea un ecosistema donde distintos motores de IA se complementan: Copilot aporta la capacidad conversacional y de síntesis, mientras que Vision AI sigue apoyando en detección de objetos, búsqueda visual y otras utilidades en pantalla.

