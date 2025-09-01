Tu próximo TV Samsung podría venir equipado con Copilot la IA de Microsoft
Samsung quiere que sus Smart TV y monitores sean cada vez más inteligentes y para ello están apostando por Copilot la Inteligencia Artificial de Microsoft
Samsung acaba de subir un escalón en la carrera por convertir los televisores en centros inteligentes de verdad: la compañía anunció la integración de Microsoft Copilot directamente en su línea de televisores y monitores 2025. Esto no es solo añadir una app más: es traer un asistente conversacional potente al televisor para que respondas preguntas, obtengas recomendaciones y uses la pantalla como una herramienta interactiva, todo sin sacar el móvil.
Qué funciones concretas aporta Copilot a tu televisor
Con Copilot integrado en el sistema, los usuarios podrán invocarlo mediante comandos de voz o con un botón del control remoto, y también acceder desde el menú principal de Tizen, Samsung Daily+ y la función Click to Search. Esto significa que, además de cambiar canales o abrir apps, la TV puede responder preguntas de forma conversacional, buscar información contextual sobre lo que estás viendo y ofrecer sugerencias personalizadas en tiempo real.
En la práctica, Copilot puede ayudar a:
- Dar datos rápidos sobre actores, deportistas o lugares que aparecen en pantalla.
- Resumir tramas para ponerte al día con una serie sin necesidad de buscar en otra parte.
- Servir como apoyo para aprender idiomas, por ejemplo explicando frases o corrigiendo pronunciación (cuando la TV lo permita).
- Recomendar contenidos y servicios dentro de Samsung Daily+, que agrupa entretenimiento, bienestar y más en un mismo hub.
Todo esto aprovecha la combinación de la experiencia en pantallas de Samsung y la inteligencia conversacional de Microsoft, por lo que la interacción queda pensada para ser fluida y centrada en contexto: la TV no solo ejecuta órdenes, sino que interpreta lo que estás viendo y te ofrece opciones relevantes.
En qué modelos llegará y por qué importa para el usuario
La llegada de Copilot no se limita a un par de modelos: Samsung confirmó que estará disponible en los televisores y monitores de su catálogo 2025 con capacidades de IA —incluyendo Micro LED, Neo QLED, OLED, The Frame Pro, The Frame— y en los monitores inteligentes M7, M8 y M9—; la disponibilidad se irá ampliando por regiones y modelos con el tiempo. Esto convierte a una gran porción del catálogo 2025 en pantallas que, además de mostrar imagen, ofrecen una experiencia interactiva avanzada.
Para el usuario medio eso se traduce en menos fricción: en vez de pausar, buscar en el teléfono y volver a la TV, ahora puedes preguntar en voz alta y recibir la respuesta en la misma pantalla. Para familias o grupos que comparten el televisor, Copilot puede facilitar decisiones colaborativas (qué ver, planificar actividades, buscar recetas o rutinas de bienestar dentro de Samsung Daily+), transformando la TV en un asistente social del hogar.
Además, la integración con las funciones ya existentes de Samsung Vision AI y Bixby crea un ecosistema donde distintos motores de IA se complementan: Copilot aporta la capacidad conversacional y de síntesis, mientras que Vision AI sigue apoyando en detección de objetos, búsqueda visual y otras utilidades en pantalla.
