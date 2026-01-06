



Para determinar las compañías de seguros de auto mejor calificadas, Consumer Reports encuestó a más de 40,000 asegurados sobre la cobertura, el precio y otros factores clave. Nuestro análisis reveló seis compañías ganadoras que consiguieron nuestra recomendación.

Las mejores compañías de seguros de auto ofrecen protección financiera contra colisiones, lesiones, daños y otros riesgos, además de una experiencia al cliente de primera.

El seguro de auto es complejo, suele ser caro y, en muchos estados, obligatorio por ley. ¿Cómo elegir una aseguradora con una cobertura que valga su precio? Para ayudar a los conductores a elegir, calificamos a 36 proveedores. De ellos, solo seis obtuvieron una calificación lo suficientemente alta como para obtener la recomendación de Consumer Reports.

Si recientemente renovaste tu póliza de seguro de auto, es posible que tu nueva tarifa te haya hecho dudar.

En todo Estados Unidos, las primas de seguro de auto están subiendo, una tendencia impulsada por el aumento en el costo de las reparaciones y reemplazos de vehículos, junto con los robos de autos y los riesgos derivados del clima severo. En una encuesta nacional de Consumer Reports de 2024 realizada a asegurados de compañías de seguros de auto en Estados Unidos, el 60% afirmó que sus primas habían aumentado en el último año.

Ya sea por el aumento de las tarifas u otros factores, es recomendable que los conductores comparen precios. Ahí es donde las calificaciones de Consumer Reports pueden ser útiles.

Para identificar las mejores y peores aseguradoras, nuestra encuesta nacional de seguros de auto registró las respuestas de 40,566 asegurados. Nuestras calificaciones reflejan la satisfacción de los clientes con factores como la gestión de reclamos, la facilidad para hablar con los agentes, la claridad de las pólizas y la equidad de las primas. Nuestro análisis de los resultados destacó las mejores compañías de seguros para la mayoría de los asegurados en Estados Unidos, las cuales clasificamos según su puntuación general.

Para determinar las calificaciones, analizamos si la satisfacción de los usuarios con su aseguradora variaba en función de sus ingresos y edad. También rastreamos qué compañías aumentaron más recientemente las primas, a cuáles era más probable que los asegurados cambiaran, y qué aseguradoras tenían más probabilidades de que sus clientes se fueran a la competencia —y por qué.

Nuestros resultados incluyen calificaciones de algunas de las aseguradoras de autos más grandes y conocidas, como Allstate, Farmers, Geico, Liberty Mutual, Nationwide, Progressive, State Farm y USAA. Sin embargo, también consideramos compañías menos conocidas, más pequeñas y regionales.

Entre las 36 compañías que calificamos, seis resultaron ganadoras, obteniendo la recomendación de Consumer Reports.

A continuación, los miembros de Consumer Reports pueden obtener información sobre estas compañías, incluyendo los estados en los que operan, en qué aspectos destaca su servicio, los descuentos disponibles y las opiniones de los asegurados sobre su experiencia.

Ya sea que estés buscando un seguro de auto porque te subió la prima del tuyo, porque vas a incorporar a un conductor adolescente o porque cumples 65 años, o simplemente porque buscas el proveedor más económico, los resultados de nuestra encuesta pueden ayudarte a elegir la compañía que mejor se adapte a tus necesidades.

Los miembros de CR también pueden acceder a nuestra lista completa de calificaciones de compañías de seguros de auto.

1. Erie Insurance Group

Acerca de la compañía: Fundada en Erie, Pensilvania, en 1925 y con sede aún allí, Erie Insurance Group vende pólizas de seguro de auto, hogar, negocios y vida, y opera en 13 estados, todos ubicados al este del río Misisipi.

Disponibilidad: Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Virginia, Virginia Occidental, Wisconsin y Washington, D.C.

Opinión de CR: Erie destaca en satisfacción de los asegurados, especialmente por la eficacia y rapidez en la gestión de reclamos. Erie también obtiene una alta puntuación en la mayoría de las demás áreas, como la cobertura y la claridad de las pólizas. Entre las aseguradoras encuestadas, tuvo el menor porcentaje de asegurados que reportaron un aumento reciente de primas.

Los asegurados dicen: Los encuestados están más satisfechos con las primas de Erie que los clientes de otras compañías. Los asegurados de Erie afirman que la compañía “ofrece consistentemente una mejor cobertura a un precio más bajo”. Algunos encuestados que afirmaron llevar décadas con Erie nos comentaron que la competencia no puede igualar las tarifas de Erie, a pesar de que muchas aseguradoras tienden a subirlas cuanto más tiempo se permanece con ellas. Otros elogian a los agentes locales que aclaran qué cubre y qué no cubre una póliza, y su “excelente servicio al resolver un reclamo”. Varios comentan que otras aseguradoras pueden ofrecer tarifas más bajas al principio, pero que Erie suele salir ganando al combinar seguros de hogar y auto, o después de años de cobertura.

Ventajas y desventajas: Ventajas: Los encuestados calificaron a Erie con altas calificaciones por su satisfacción con las revisiones de pólizas y el servicio al cliente. Varios elogiaron a los agentes locales por su “excelente servicio sin complicaciones”, su facilidad de contacto y su honestidad en cuanto a precios y cobertura. Erie también es una de las compañías de seguros para propietarios de vivienda mejor valoradas en CR, por lo que podría ser útil combinar ambas pólizas. Desventajas: Las pólizas de Erie se venden únicamente a través de una red de 14,000 agentes independientes. A diferencia de otras compañías de seguros, no se puede obtener una cotización de póliza en línea. Incluso el sitio web de Erie te recomendará un agente local.

Descuentos: Erie ofrece descuentos por tener varios autos o por combinar seguros de auto con seguros de hogar o de vida. Los asegurados también pueden obtener descuentos por vehículos guardados, conductores jóvenes y por pago anticipado de la póliza. La compañía también cuenta con una función de “fijación de tarifa” que mantiene la prima al mismo precio mientras no se cambie la póliza ni la cobertura, y un programa que reduce el deducible por cada año que no se presente un reclamo. Estos descuentos dependen de las condiciones de la póliza y del estado donde se esté asegurado.

2. NJM Insurance Group

Acerca de la compañía: Fundada en 1913 como New Jersey Manufacturers Casualty Insurance Company, NJM aún tiene su sede en West Trenton, Nueva Jersey. Ofrece pólizas de auto, de propiedad y de cobertura general personal, así como seguros de compensación laboral y otros productos comerciales. NJM es una mutua de seguros, lo que significa que es propiedad de los asegurados: cualquier beneficio obtenido debe reinvertirse en la compañía o utilizarse para beneficiar a los asegurados en forma de primas o dividendos futuros más bajos.

Disponibilidad: Connecticut, Maryland, Nueva Jersey, Ohio y Pensilvania.

Opinión de CR: En general, en los últimos cinco años, el número de clientes que se cambiaron a NJM fue 10 veces mayor que el de los que dejaron la compañía, una clara señal de satisfacción. NJM también tuvo la segunda tasa más baja de asegurados que reportaron un aumento de prima; el primer lugar lo ocupó Erie. NJM obtuvo una alta puntuación en reclamos, cobertura, claridad de la póliza y la mayoría de los demás atributos clave.

Los asegurados dicen: La frase “excelente servicio” apareció en muchas de las respuestas de nuestra encuesta de asegurados de NJM, quienes elogiaron a los agentes de ventas, los tasadores de siniestros y el servicio al cliente por igual. “Su seguro generalmente cuesta menos que el de la mayoría de las otras compañías, y su servicio y gestión de reclamos son excelentes”, dijo un encuestado. “Me gusta especialmente que una persona real conteste el teléfono cuando llamas”.

Ventajas y desventajas: Ventajas: NJM vende pólizas directamente a los consumidores y también trabaja con agentes independientes. NJM asimismo es una de las compañías de seguros de hogar mejor valoradas de CR, por lo que podrías beneficiarte de la combinación de coberturas. Desventajas: Dado que el seguro de auto de NJM solo está disponible en cinco estados, la mayoría de los estadounidenses no podrán aprovechar los beneficios que ofrece la compañía.

Descuentos: NJM es una mutua de seguros, por lo que los asegurados en Nueva Jersey pueden optar por una póliza que les permita recibir dividendos en los años en que la compañía genere ganancias. Además, NJM ofrece descuentos por tomar un curso de conducción defensiva, un curso para conductores mayores, obtener buenas calificaciones en la escuela, tener varias pólizas, tener un auto nuevo, pagar la prima completa y optar por la facturación electrónica. En algunos estados, los asegurados pueden descargar una aplicación que monitorea sus hábitos de conducción, lo que puede reducir las primas. Los requisitos para acceder a estos descuentos varían según el estado y el tipo de póliza.

3. Amica Mutual Insurance Company

Acerca de la compañía: Amica tiene su sede en Rhode Island desde 1907, cuando se fundó como Automobile Mutual Insurance Company of America. Amica es una mutua de seguros que vende pólizas de auto, hogar, vida, paraguas (cobertura de responsabilidad civil adicional) y otras en la mayoría de los estados.

Disponibilidad: 49 estados y Washington, D.C., excepto Hawái.

Opinión de CR: Si bien Amica no obtuvo una buena calificación por sus primas en nuestra encuesta, recibió las mejores calificaciones por la calidad de la gestión de reclamos por parte de sus agentes. También recibió elogios por redactar pólizas claras que sus clientes podían entender.

Los asegurados dicen: Los encuestados comentaron que Amica ha sido “útil”, “sencilla” y “responsable” al presentar reclamos. También han tenido buenos comentarios sobre el servicio al cliente de la compañía. “Contestan tus llamadas y han sido muy atentos en el pasado cuando hemos tenido reclamos”, comentó un asegurado.

Ventajas y desventajas: Ventajas: A diferencia de muchas de las compañías de seguros de auto mejor calificadas según los resultados de nuestra encuesta, Amica está disponible en todos los estados excepto Hawái. Los clientes que se mantuvieron con Amica comentaron que valoraron las pólizas de dividendos que reembolsan el dinero a los clientes que no presentan reclamos, así como el buen servicio al cliente. Desventajas: Los asegurados actuales reportaron aumentos recientes mayores en comparación con los reportados por los asegurados de otras compañías. Además, los asegurados tenían la misma probabilidad de cambiar de Amica que de cambiarse a ella.

Descuentos: Al igual que NJM, Amica es una mutua de seguros que ofrece pólizas de dividendos. Si bien este tipo de pólizas suele tener un mayor costo inicial, la compañía afirma que podrían generar mayores ahorros a largo plazo que las aseguradoras más económicas. Las pólizas de dividendos no están disponibles en todos los estados. Amica también ofrece descuentos por combinar pólizas, capacitación para conductores defensivos, pago por adelantado o automático, facturación electrónica y fidelización para asegurados menores de 30 años cuyos padres califiquen para un descuento por fidelización. En los estados donde está disponible, la aplicación StreetSmart de Amica monitorea los hábitos de conducción y puede reducir las primas si los asegurados demuestran una conducción segura.

4. NYCM Insurance Group

Acerca de la compañía: Originalmente conocida como New York Central Mutual Insurance, NYCM se fundó en Edmeston, una ciudad del norte del estado de Nueva York, en 1899 y ha sido administrada por la misma familia desde entonces. Ofrece seguros de propiedad, vehículos y paraguas (cobertura de responsabilidad civil adicional).

Disponibilidad: NYCM solo está disponible en Nueva York.

Opinión de CR: Si bien la mayoría de los estadounidenses no pueden acceder a NYCM, los neoyorquinos que sí lo hacen están satisfechos con la calidad de la gestión de las reclamos y la minuciosidad con la que los agentes revisan las pólizas. Sin embargo, la mayoría de los asegurados reportaron aumentos en las primas en los últimos años.

Los asegurados dicen: Los encuestados nos comentaron que les gusta el enfoque de NYCM en el mercado neoyorquino y elogiaron su servicio al cliente, que incluye “atención telefónica de una persona real” y agentes que “siempre han podido resolver nuestras preguntas e inquietudes con una sola llamada”.

Ventajas y desventajas: Ventaja: Quienes viven en Nueva York podrían encontrar que NYCM adapta mejor la cobertura a las necesidades locales. Desventaja: La mayor desventaja de NYCM es que su cobertura se limita a un solo estado. Los neoyorquinos que se muden a otro estado no podrán conservar su póliza.

Descuentos: NYCM ofrece descuentos por combinar pólizas, para personas mayores, por tomar un curso de conducción, para estudiantes con buenas calificaciones, para titulares de una licencia de conducir comercial y por pagar la prima completa o configurar pagos automáticos. A diferencia de otras mutuas de seguros, no ofrece una póliza de dividendos que reembolse dinero a los asegurados.

5. USAA Group

Acerca de la compañía: La United Services Automobile Association se fundó en 1922 como una compañía de seguros de autos para oficiales del ejército de los Estados Unidos. Actualmente, la compañía ofrece servicios bancarios, seguros de hogar y otros servicios financieros a miembros de las fuerzas armadas y sus familias. (Lee más sobre cómo calificar para la cobertura de USAA).

Disponibilidad: El seguro de auto de USAA está disponible en los 50 estados y Washington, D.C., pero la elegibilidad está limitada a miembros activos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, veteranos y empleados actuales y anteriores de algunas agencias federales. Los cónyuges, excónyuges, viudas, viudos e hijos de miembros actuales de USAA también son elegibles. Para confirmar la elegibilidad, te recomendamos contactar directamente con USAA.

Opinión de CR: Los encuestados valoran positivamente la cobertura, la gestión de reclamos, la claridad de la póliza y la amabilidad de los agentes, aunque los aumentos recientes de las primas fueron ligeramente superiores a los de Erie y NJM. USAA también se encuentra entre las compañías mejor valoradas en seguros de hogar, por lo que es una opción especialmente buena si deseas combinar coberturas.

Los asegurados dicen: Los asegurados de USAA elogiaron sus “años de buen servicio”, sus “increíbles” agentes y su “excelente gestión de reclamos”. Algunos de nuestros encuestados llevan más de 50 años con USAA, y un asegurado los ha utilizado desde 1957.

Ventajas y desventajas: Ventajas: Si cumples los requisitos, USAA es una buena opción. Los asegurados que se cambiaron a USAA reportaron un ahorro medio de $584 al año en comparación con su póliza anterior. USAA también ocupó el primer lugar en cuanto a porcentaje de asegurados satisfechos entre las personas de 65 años o más, y empató en el primer lugar entre los asegurados con ingresos anuales inferiores a $50,000. Desventajas: La elegibilidad está limitada al personal militar actual y retirado y sus familias.

Descuentos: Además de descuentos por conducción segura, por combinar seguros de auto y hogar, y para estudiantes con buenas calificaciones, USAA ofrece descuentos específicos para militares. Por ejemplo, puedes ahorrar dinero al guardar tu vehículo en una base militar o al guardarlo durante un despliegue.

6. The Cincinnati Insurance Companies

Acerca de la compañía: Cincinnati Insurance Companies, parte de Cincinnati Financial Corporation, fue fundada en 1950. Ofrece seguros de propiedad, auto, vida y negocios.

Disponibilidad: Cincinnati ofrece seguros de auto en todos los estados, excepto Alaska, Luisiana, Misisipi, Oklahoma y Dakota del Sur.

Opinión de CR: Los asegurados de Cincinnati informaron estar muy satisfechos con la gestión de las reclamos por parte de la compañía. También expresaron una buena opinión sobre la cobertura, la claridad de la póliza y la amabilidad de los agentes, aunque informaron aumentos de prima más altos de lo habitual.

Los asegurados dicen: Los encuestados nos comentaron que les gustan los agentes locales y el servicio al cliente de Cincinnati. Varios elogian la resolución de reclamos, incluyendo a los ajustadores, que son “muy profesionales” y “rápidos en responder”.

Ventajas y desventajas: Ventajas: A diferencia de muchas aseguradoras de autos, Cincinnati permite a los propietarios de autos antiguos o de colección añadir su vehículo a una póliza existente. La compañía también ofrece un servicio de atención al cliente privado, diseñado para asegurados con altos ingresos y un alto patrimonio. Desventajas: Al igual que Erie, Cincinnati ofrece seguros solo a través de agentes independientes. No es posible obtener una cotización de póliza en línea de la compañía.

Descuentos: Cincinnati ofrece descuentos a través de su servicio telemático RideWell, que rastrea el comportamiento de conducción e informa los hallazgos a la empresa.

