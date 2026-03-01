Primavera sin estornudos: 3 trucos efectivos para que el polen no invada tu casa

Aunque la primavera suele ser la estación preferida para muchos, también significa lidiar con un enemigo para tu casa: el polen. Este polvo amarillento, esencial para la polinización de las plantas, puede provocar estornudos, congestión nasal y molestias respiratorias durante toda la temporada.

Al ser un polvo microscópico, se puede infiltrar fácilmente en los espacios interiores y permanecer durante días en tu hogar. Según la American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI), reducir la exposición al polen es fundamental y existen trucos efectivos para lograrlo.

Cómo impedir que el polen de primavera se meta en tu casa

1. Controlar puertas y ventanas en horarios clave

Uno de los errores más comunes es mantener las ventanas abiertas durante todo el día. El polen alcanza sus niveles más altos durante la mañana y al atardecer, por lo que ventilar en estos horarios facilita su ingreso al hogar.

Lo más recomendable es abrir las ventanas solo por períodos cortos y, si es posible, hacerlo después de la lluvia, cuando el polen en el aire disminuye. También es útil mantener puertas cerradas, especialmente en días con viento, ya que las corrientes de aire transportan partículas que terminan acumulándose en muebles, cortinas y pisos.

Otra medida efectiva es instalar burletes o sellos en puertas y ventanas para reducir la entrada de partículas desde el exterior.

2. Cambiar hábitos al regresar del exterior

El polen no solo entra por el aire: también se adhiere a la ropa, el cabello, los zapatos e incluso la piel. Por eso, adoptar ciertas rutinas al regresar a casa puede marcar una gran diferencia.

Quitarse los zapatos en la entrada evita que el polen se disperse por el suelo. También se recomienda cambiarse de ropa y, en casos de alta sensibilidad, ducharse para eliminar los restos acumulados durante el día.

Las mascotas también pueden transportar polen en su pelaje. Limpiar sus patas y cepillarlas con frecuencia ayuda a reducir su presencia en el interior.

3. Mantener una limpieza adecuada y mejorar el aire interior

La limpieza regular es clave para evitar que el polen se acumule. Aspirar alfombras, sillones y cortinas al menos dos veces por semana reduce la cantidad de partículas presentes en el ambiente. Usar aspiradoras con filtros de alta eficiencia puede ayudar a capturar partículas más pequeñas.

También es recomendable limpiar superficies con paños húmedos en lugar de secos, ya que estos últimos pueden dispersar el polen en el aire.

Además, el uso de purificadores de aire y el mantenimiento adecuado de los sistemas de ventilación contribuyen a mejorar la calidad del aire interior. Cambiar los filtros del aire acondicionado con regularidad evita que el polen circule dentro de la vivienda.

Considera esto durante toda la primavera: aunque es imposible eliminar por completo el polen del entorno, estas medidas ayudan a reducir significativamente su presencia dentro del hogar.

Qué es la polinización

Consiste en la transferencia de polen desde los estambres (parte masculina) hasta el estigma (parte femenina) de las flores, permitiendo la fecundación, la producción de semillas y la formación de frutos.

De acuerdo con el portal Biodiversidad Mexicana, es un mecanismo crucial para la reproducción vegetal, el cual es llevado a cabo por agentes como insectos; generalmente las abejas, aves y murciélagos. También puede ser ejecutado por factores naturales como el viento o el agua.

Durante la polinización, que ocurre en la primavera, hay un levantamiento descontrolado del polen, especialmente a causa del viento, lo que aumenta la posibilidad de que se infiltre en los hogares.

