Qué hacer con un colchón viejo: 2 trucos para extender su vida útil

Deshacerse de un colchón viejo no es tarea fácil. Incluso si quieres donarlo a alguna organización benéfica, debe estar en condiciones aceptables y puede que no sea el caso. Sin embargo, es probable que aún puedas extender su vida útil con dos trucos caseros ingeniosos.

Aunque con el paso de los años pierde su capacidad de soporte y puede acumular ácaros, humedad o deformaciones, sus materiales siguen siendo útiles ciertos fines dentro del hogar.

Antes de llevarlo a un vertedero o pagar por su reciclaje, aplica estos trucos que ayudan a aprovechar sus componentes y evitar un desperdicio innecesario.

Lee también: Qué hacer con una tablet vieja: 7 trucos para aprovecharla al máximo

Intenta estos 2 trucos para reutilizar un colchón viejo

1. Desmontarlo y reutilizar sus materiales

Uno de los métodos más útiles consiste en desmontar el colchón para aprovechar sus diferentes partes. Aunque requiere algo de tiempo, esta opción permite rescatar materiales que pueden servir en proyectos domésticos o manualidades.

Por ejemplo, la tela exterior puede reutilizarse para confeccionar fundas, cojines o cubiertas protectoras. Por su parte, el relleno interno, ya sea espuma o fibras, puede emplearse para rellenar almohadas, cojines o incluso para restaurar muebles desgastados.

Los resortes metálicos también tienen aplicaciones prácticas. Algunas personas los utilizan como soportes decorativos, organizadores o estructuras para proyectos artesanales. Si el colchón tiene base de madera, esta puede reutilizarse en reparaciones domésticas, pequeñas estructuras o trabajos de carpintería.

2. Convertirlo en una superficie protectora o recreativa

Otra alternativa consiste en reutilizar el colchón como superficie protectora o de apoyo en distintas áreas de la casa. Por ejemplo, puede colocarse en el piso de una zona de juegos para niños, ya que funciona como una base acolchada que reduce el impacto de caídas.

También puede utilizarse en espacios como garajes, talleres o áreas de ejercicio, donde sirve como amortiguador para proteger el suelo o brindar comodidad durante ciertas actividades. Incluso, puede funcionar como respaldo temporal para actividades al aire libre, como zonas de descanso o superficies acolchadas.

Antes de reutilizarlo, es recomendable limpiarlo de forma adecuada o recurrir a un servicio de limpieza profesional, ya que los colchones pueden acumular polvo, sudor y microorganismos con el tiempo.

Reciclarlo sigue siendo una opción

El reciclaje también es una opción, ya que más del 75 % de los materiales de un colchón pueden reciclarse, incluyendo metal, espuma, tela y madera. Sin embargo, no todos los centros aceptan este tipo de artículos, y en algunos casos puede aplicarse una tarifa por el servicio, que según la Sleep Foundation, puede ser de unos $40 dólares.

Para encontrar un centro de reciclaje, puedes buscar por código postal en Earth911 o consultar una lista de centros en Estados Unidos en el sitio web ByeByeMattress. Es recomendable que llames antes de llevar el colchón, ya que muchos centros de reciclaje no los aceptan sin un aviso previo.

Te puede interesar:

· Preparativos básicos para enfrentar cortes de electricidad

· Cómo detectar humedad en 24 horas: el truco de los arquitectos con papel aluminio

· ¿Rociar vinagre debajo de la cama? Sí, es un truco casero que todos debemos probar