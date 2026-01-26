Preparativos básicos para enfrentar cortes de electricidad

Los cortes de electricidad pueden ocurrir por tormentas, calor extremo, incendios, mantenimiento de la red o fallas imprevistas. Aunque muchos apagones duran pocas horas, otros pueden extenderse por días. Por esa razón, es importante prepararse con anticipación para reducir riesgos, proteger a la familia y evitar pérdidas materiales. En esta nota te decimos cuáles son los preparativos básicos que debes tomar en cuenta.

Si utilizas velas para iluminarte durante cortes de energía eléctrica, es recomendable que las dispongas en lugares seguros para evitar incendios. Crédito: Alejo Miranda | Shutterstock

1. Arma un kit básico para apagones

Contar con un kit de emergencia facilita enfrentar un corte de luz sin improvisaciones. Debe incluir elementos esenciales que funcionen sin electricidad:

Linternas y baterías de repuesto.

Radio portátil a baterías o de manivela.

Cargadores portátiles para celulares.

Agua potable y alimentos no perecederos.

Botiquín de primeros auxilios.

Guarda el kit en un lugar accesible y revisa su contenido al menos dos veces al año para sustituir todo aquello que haya caducado o que no funcione.

2. Protege tus alimentos durante un corte de luz

El refrigerador y el congelador pueden mantener la temperatura por varias horas si permanecen cerrados. En ese sentido, durante un apagón:

Evita abrir el refrigerador innecesariamente.

Usa hielo o bolsas térmicas si el corte se prolonga.

Desecha alimentos con olor extraño o textura inusual.

Nunca consumas alimentos que hayan estado varias horas a temperatura ambiente sin refrigeración segura. Podrías enfermarte y esto empeoraría tu situación.

3. Cuida tus dispositivos y electrodomésticos

Cuando se interrumpe el suministro eléctrico, pueden ocurrir picos de voltaje al restablecerse el servicio. Para reducir daños, si esto ocurre, es importante que consideres:

Desconectar electrodomésticos sensibles.

Usar reguladores o protectores de voltaje.

Evita conectar todo al mismo tiempo cuando regrese la luz.

Estas medidas ayudan a prolongar la vida útil de los equipos y dispositivos electrónicos, evitando que tus finanzas personales se vean afectadas.

4. Mantén comunicación durante el apagón

Antes de un corte anunciado o ante alertas meteorológicas, carga completamente tus dispositivos. Durante el apagón, trata de hacer lo siguiente:

Usa el celular solo para lo necesario.

Ten números importantes anotados en papel.

Utiliza mensajes de texto en lugar de llamadas para ahorrar batería.

La comunicación es clave en emergencias prolongadas, por eso es fundamental ahorrar toda la energía que puedas en tu teléfono, considerando que es probable que no puedas cargarlo en horas.

5. Prepárate para temperaturas extremas

Los apagones pueden coincidir con frío intenso o calor extremo. Para reducir riesgos:

Ten mantas adicionales en climas fríos.

Mantén hidratación constante en climas calurosos.

Ventila los espacios de forma segura.

Nunca uses estufas, parrillas o generadores dentro de espacios cerrados, ya que pueden provocar intoxicación por monóxido de carbono.

6. Considera necesidades médicas y familiares

Si alguien en casa depende de equipos médicos eléctricos, es fundamental contar con un plan alternativo. Algunas compañías eléctricas ofrecen registros especiales para personas con necesidades médicas críticas.

Hablar con familiares o vecinos cercanos también puede ser clave para recibir apoyo durante apagones prolongados.

Siempre es buena idea tener una linterna con baterías a la mano. Si hay un corte eléctrico, podrás acceder a ella en caso de que necesites luz. Crédito: Shironagasukujira | Shutterstock

7. Mantente informado con fuentes oficiales

Sigue las alertas del clima y los avisos de autoridades locales. Muchas empresas de electricidad cuentan con aplicaciones o servicios de mensajes para informar sobre interrupciones y tiempos estimados de restablecimiento. Estar informado permite tomar decisiones oportunas y reducir el impacto de los cortes de electricidad.

