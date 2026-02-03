window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

¿Rociar vinagre debajo de la cama? Sí, es un truco casero que todos debemos probar

Rociar vinagre debajo de la cama te ofrece beneficios que ni imaginas, como neutralizar olores y hasta repeler insectos, con un método simple

Lo recomendable es repetir el procedimiento una o dos veces por semana, dependiendo de la ventilación del dormitorio. Crédito: Imagen creada con IA | Impremedia

Por  Alberto Daniel Barboza

Aunque su uso más habitual está ligado a la cocina o el baño, existe un truco casero con el vinagre blanco (o de manzana) que ha comenzado a ganar popularidad: rociar vinagre debajo de la cama. Esta práctica sencilla puede aportar beneficios reales en la higiene del dormitorio.

Debajo de la cama se concentran polvo, ácaros, pelusas y partículas que no siempre se eliminan con una limpieza superficial. Además, al tratarse de un espacio de difícil acceso, suele pasar desapercibido, lo que genera olores fuertes, atrae insectos pequeños y afecta la calidad del aire en la habitación.

Y allí es donde entra precisamente el vinagre, que ayuda a reducir aromas desagradables sin recurrir a fragancias artificiales. Además, actúa como un repelente natural de insectos. El aroma ácido del vinagre resulta poco atractivo para hormigas, mosquitos y algunos ácaros que suelen esconderse en zonas oscuras.

Cómo se debe rociar vinagre debajo de la cama

Para poner en práctica este método, basta con preparar una mezcla básica:

  • Combinar partes iguales de vinagre blanco y agua
  • Colocar la solución en un rociador o atomizador
  • Pulverizar debajo de la cama, enfocándose en el piso, esquinas y zócalos
  • Evitar empapar superficies de madera sin protección
Para que el olor a vinagre no invada el aroma de la habitación, mézclalo con agua en partes iguales.
Crédito: Ana Portal | Shutterstock

También se puede aplicar alrededor de la estructura de la cama y en rincones donde suele acumularse polvo. Lo recomendable es repetir el procedimiento una o dos veces por semana, dependiendo de la ventilación del dormitorio.

Además de eliminar olores y espantar insectos, el vinagre posee propiedades desinfectantes que ayudan a limpiar el piso debajo de la cama, una superficie donde pueden proliferar microorganismos. Incluso, hay quienes utilizan el remedio para rituales para limpiar energías negativas.

