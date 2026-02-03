¿Rociar vinagre debajo de la cama? Sí, es un truco casero que todos debemos probar

Aunque su uso más habitual está ligado a la cocina o el baño, existe un truco casero con el vinagre blanco (o de manzana) que ha comenzado a ganar popularidad: rociar vinagre debajo de la cama. Esta práctica sencilla puede aportar beneficios reales en la higiene del dormitorio.

Debajo de la cama se concentran polvo, ácaros, pelusas y partículas que no siempre se eliminan con una limpieza superficial. Además, al tratarse de un espacio de difícil acceso, suele pasar desapercibido, lo que genera olores fuertes, atrae insectos pequeños y afecta la calidad del aire en la habitación.

Y allí es donde entra precisamente el vinagre, que ayuda a reducir aromas desagradables sin recurrir a fragancias artificiales. Además, actúa como un repelente natural de insectos. El aroma ácido del vinagre resulta poco atractivo para hormigas, mosquitos y algunos ácaros que suelen esconderse en zonas oscuras.

Cómo se debe rociar vinagre debajo de la cama

Para poner en práctica este método, basta con preparar una mezcla básica:

Combinar partes iguales de vinagre blanco y agua

Colocar la solución en un rociador o atomizador

Pulverizar debajo de la cama, enfocándose en el piso, esquinas y zócalos

Evitar empapar superficies de madera sin protección

Para que el olor a vinagre no invada el aroma de la habitación, mézclalo con agua en partes iguales. Crédito: Ana Portal | Shutterstock

También se puede aplicar alrededor de la estructura de la cama y en rincones donde suele acumularse polvo. Lo recomendable es repetir el procedimiento una o dos veces por semana, dependiendo de la ventilación del dormitorio.

Además de eliminar olores y espantar insectos, el vinagre posee propiedades desinfectantes que ayudan a limpiar el piso debajo de la cama, una superficie donde pueden proliferar microorganismos. Incluso, hay quienes utilizan el remedio para rituales para limpiar energías negativas.

