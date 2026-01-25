El truco casero que todos están aplicando: mezclar arroz y café en un frasco

Un frasco abierto con arroz y café, colocado discretamente en algún rincón de la casa. No se trata de decoración, sino de un truco casero que está ganando popularidad por su utilidad para mejorar el ambiente en espacios cerrados, especialmente donde la humedad y los malos olores suelen acumularse.

La ventaja adicional de este remedio natual es que no requiere productos químicos, electricidad ni gastos. Por el contrario, solo aprovecha dos ingredientes habituales de la cocina para atacar un problema desde raíz.

¿Para qué sirve mezclar arroz y café en un frasco?

El arroz crudo tiene la capacidad de absorber la humedad del ambiente, uno de los factores que más contribuye a la aparición de olores desagradables en lugares con poca ventilación. Al reducir esa humedad, se limita también la proliferación de aromas persistentes.

El café, ya sea en granos o molido, cumple un rol complementario: actúa como neutralizador de olores. A diferencia de los aromatizantes tradicionales, no se limita a disimular el mal olor, sino que ayuda a absorberlo y reemplazarlo por un aroma más agradable y constante.

Cómo prepararlo y dónde colocarlo

La preparación es tan sencilla como efectiva. Solo necesitas un frasco de vidrio limpio, sin tapa, y en su interior se colocan una o dos tazas de arroz crudo y una cantidad similar de café.

Es importante no cerrar el frasco de manera hermética, ya que el contacto con el aire es lo que permite que ambos ingredientes cumplan su función. Una vez listo, el frasco puede utilizarse de inmediato.

Lo ideal es colocarlo en ambientes pequeños o poco ventilados: placares, baños, lavaderos, zapateros o incluso el interior de un mueble son algunos de los lugares más recomendados.

También puede colocarse cerca de tachos de basura o zonas donde se concentran olores.

Para mantener su efectividad, se aconseja agitar la mezcla cada una o dos semanas y renovar el contenido cada tres o cuatro meses. Siempre que el frasco se mantenga limpio y seco, no te preocupes por las plagas, ya que igualmente es arroz debe ser crudo.

Te puede interesar:

· Estudio revela que el café podría proteger contra las arritmias cardíacas

· El café visto como parte de un estilo de vida sano y alternativa efectiva para el control de la diabetes

· El arroz integral podría no ser tan saludable como creemos