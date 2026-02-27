Para qué sirve mezclar café con bicarbonato, el truco casero que ya es viral

Quién diría que mezclar café con bicarbonato de sodio podría convertirse en poderoso remedio casero. Esta combinación está ganando popularidad en redes sociales por su efectividad para combatir ciertas plagas, especialmente cucarachas y hormigas, sin recurrir a químicos ni insecticidas.

Este método aprovecha ingredientes comunes que pueden contribuir a reducir la presencia de estos insectos en espacios como la cocina, el baño o los balcones. Además, tiene la ventaja de reutilizar residuos orgánicos como los posos de café, lo que también lo convierte en una alternativa ecológica para el cuidado del hogar.

Cómo funciona el café con bicarbonato contra las plagas

El efecto de esta mezcla se basa en el comportamiento natural de los insectos. El café usado conserva un aroma fuerte que resulta atractivo para hormigas y cucarachas, que lo perciben como una posible fuente de alimento. Este olor funciona como un señuelo que los lleva a acercarse a la mezcla.

Una vez que entran en contacto con el bicarbonato de sodio, ocurre el verdadero efecto. Este compuesto puede alterar el sistema digestivo de ciertos insectos, ya que genera gases internos que su organismo no puede eliminar con facilidad. Como resultado, se produce un desequilibrio que afecta su supervivencia y su capacidad de reproducción.

Este mecanismo no actúa de forma instantánea, pero puede contribuir a reducir progresivamente pequeñas poblaciones de insectos cuando se aplica de forma constante y en los lugares adecuados.

Dónde y cómo aplicar esta mezcla en casa

Para que el método tenga mejores resultados, es importante preparar la mezcla correctamente. El primer paso consiste en secar bien el café usado, ya que la humedad puede reducir su efectividad. Luego, se mezcla con bicarbonato de sodio en partes iguales hasta obtener una combinación uniforme.

La preparación debe colocarse en pequeñas cantidades dentro de tapas, trozos de cartón o recipientes bajos. Es recomendable ubicarla en zonas donde suele detectarse actividad de insectos, como grietas, zócalos, detrás de electrodomésticos, cerca de desagües o en rincones poco ventilados.

También es importante renovar la mezcla cada dos o tres días, ya que el aroma del café pierde intensidad con el tiempo y el bicarbonato puede absorber humedad del ambiente.

Y en caso de sufrir una infestación, puedes aplicar el método como opción alternativa, pero no como solución principal. En este escenario, seguramente necesites productos más fuertes o llamar a expertos en plagas.

