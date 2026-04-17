Qué pasa en Arizona si participas en peleas de gallos: lo que dice la ley

En el estado de Arizona, las peleas de gallos no solo están prohibidas por la ley, sino que representan un delito grave por maltrato animal. Organizar o participar en este tipo de prácticas puede acarrear consecuencias penales, incluyendo prisión.

Desde 1998, las autoridades endurecieron las normas para sancionar este tipo de actividades, lo que quedó reflejado en el estatuto 13-2910.03 de Arizona, el cual establece con claridad qué conductas están prohibidas.

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Qué dice la ley en Arizona sobre organizar o participar en peleas de gallos

Por ejemplo, es ilegal poseer, criar o entrenar gallos con la intención de utilizarlos en combates. También está prohibido provocar enfrentamientos entre aves, ya sea por entretenimiento o con fines económicos.

Incluso, permitir que estas actividades ocurran en un terreno, local o vivienda bajo tu control puede ser suficiente para enfrentar cargos. La ley también deja claro que la definición de gallo incluye cualquier ave macho, sin excepciones.

Asimismo, la ley clasifica la participación en peleas de gallos acto como un delito grave de clase 5, lo que en el sistema penal estadounidense corresponde a un “felony”. Esto implica que una persona condenada puede enfrentar penas de cárcel.

Cuántos años de cárcel podrías enfrentar

Las sanciones dependen en gran medida del historial del acusado. Para quienes no tienen antecedentes penales, la pena puede oscilar entre seis meses y dos años y medio de prisión. En algunos casos, el juez puede optar por otorgar libertad condicional.

Sin embargo, la situación cambia si existen antecedentes. Una persona con una condena previa podría enfrentar entre uno y cuatro años de cárcel. En casos más graves, con dos o más antecedentes, la pena puede extenderse desde tres hasta siete años y medio.

Además del tiempo en prisión, las personas involucradas pueden enfrentar multas económicas, confiscación de animales y restricciones legales posteriores. También es común que estos casos queden registrados, lo que puede dificultar la obtención de empleo o beneficios en el futuro.

Las autoridades en Arizona mantienen operativos constantes para detectar este tipo de actividades, que en muchos casos se realizan de forma clandestina. Participar, aunque sea como espectador o colaborador indirecto, puede implicar consecuencias legales.

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