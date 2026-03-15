¿Es legal fumar afuera de un restaurante en Arizona? Esto dice la ley

Fumar afuera de un restaurante puede parecer una acción prudente para no molestar a los demás clientes, sin embargo, en el estado de Arizon las reglas son claras. Estas normas forman parte de una legislación creada para proteger al público en general de los efectos del humo de segunda mano.

La llamada Ley Arizona sin Humo establece restricciones tanto para espacios interiores como para algunas zonas exteriores cercanas a establecimientos comerciales.

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La regla de los 20 pies en Arizona

Una de las disposiciones más importantes de la ley establece que no está permitido fumar a menos de 20 pies (aproximadamente seis metros) de las entradas, ventanas que se abren o sistemas de ventilación de un establecimiento.

Esto significa que una persona no puede encender un cigarrillo justo afuera de la puerta de un restaurante o muy cerca de una ventana abierta. La razón es evitar que el humo ingrese al interior del local y afecte a los clientes o empleados.

La norma forma parte de la Smoke-Free Arizona Act, aprobada por los votantes del estado en 2006 con el objetivo de reducir la exposición al humo de tabaco en espacios públicos y lugares de trabajo.

Dónde sí está permitido fumar en Arizona

Aunque la ley establece restricciones claras, también contempla algunos lugares donde fumar puede estar permitido.

Por ejemplo, en patios exteriores de restaurantes se puede fumar siempre que se respete la distancia mínima de 20 pies respecto a puertas, ventanas abiertas o sistemas de ventilación.

La legislación también permite fumar en otros espacios específicos, como:

Residencias privadas (salvo cuando se utilicen para servicios de cuidado infantil o médico).

Habitaciones designadas para fumadores en hoteles o moteles.

Tiendas especializadas en tabaco que estén separadas físicamente y ventiladas de forma independiente.

Clubes privados o fraternales que no estén abiertos al público general.

El objetivo es permitir el hábito en espacios donde no afecte a otras personas.

Multas y sanciones por incumplir la ley

Ignorar estas normas puede tener consecuencias tanto para los fumadores como para los propietarios de los negocios. Si una persona fuma en un área donde está prohibido, puede enfrentar multas que van aproximadamente de $50 a $300 dólares por tratarse de un delito menor.

Por otro lado, los restaurantes también tienen responsabilidades legales. Los propietarios deben colocar señales de “No fumar”, retirar ceniceros de las zonas prohibidas y asegurarse de que los fumadores se mantengan a la distancia establecida.

Si un establecimiento no cumple con estas reglas, los departamentos de salud del condado pueden investigar las denuncias y aplicar sanciones que pueden llegar hasta $500 por infracción, e incluso cifras mayores en casos de incumplimiento reiterado.

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