Qué pasa en California si estacionas en un espacio para discapacitados: lo que dice la ley

Si vas a estacionarte en un puesto que está señalado o pintado para autos donde viaje alguna persona con discapacidad, piénsatelo dos veces. En California, esta acción no es una falta menor, es una infracción regulada por ley que puede implicar sanciones económicas elevadas e incluso consecuencias legales.

Estos espacios, ubicados en supermercados, centros comerciales y otros establecimientos, están diseñados para garantizar accesibilidad a personas con movilidad reducida. Por tal motivo, su uso indebido está estrictamente controlado.

La normativa establece que únicamente pueden estacionar en estos lugares los vehículos que cuenten con un distintivo válido: una placa especial o un permiso visible que pertenece al discapacitado. Además, dicha persona debe estar presente al momento de utilizar el espacio.

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La multa que arriesgas por estacionar indebidamente en un puesto para discapacitados

Las sanciones económicas por ocupar uno de estos espacios sin autorización son considerables. Según los abogados del grupo Wallin & Klarich, en California las multas pueden oscilar entre los $250 y los $1,000 dólares, dependiendo de la jurisdicción y las circunstancias del caso.

En ciudades grandes, como Los Ángeles, el monto total puede superar fácilmente los $350 dólares una vez que se incluyen recargos y tarifas administrativas.

Aunque esta infracción no suele añadir puntos a la licencia de conducir, el impacto económico puede ser significativo.

Además de la multa, las autoridades tienen la facultad de ordenar el remolque del vehículo. Esto significa que, en cuestión de minutos, el auto puede ser retirado del lugar y trasladado a un depósito.

El conductor deberá entonces asumir no solo la multa, sino también los costos del remolque y del almacenamiento del vehículo, lo que incrementa aún más el gasto total.

¿Puede haber consecuencias penales?

Sí, en ciertos casos. Cuando se detecta un uso fraudulento del permiso; por ejemplo, utilizar la credencial de otra persona sin que esté presente, la situación puede escalar a un delito menor.

Esto implica la posibilidad de enfrentar cargos criminales, con sanciones que incluyen multas más altas y hasta seis meses de cárcel, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.

Las autoridades insisten en que respetar estos espacios no es solo una cuestión legal, sino también de convivencia. Para muchas personas con discapacidad, contar con un lugar cercano a la entrada de un establecimiento no es un privilegio, sino una necesidad.

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