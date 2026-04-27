Salario mínimo en California: a cuánto aumenta para los trabajadores de la construcción, a partir de mayo

A partir del 1 de mayo se reflejará el incremento del salario mínimo aprobado a principios de año en California, un ajuste del 2026 que impactará directamente a miles de trabajadores, incluidos quienes forman parte del sector de la construcción.

Sin embargo, es fundamental que consideres algunos matices del aumento, por ejemplo, la ubicación dentro del estado y el tipo de empleo. De hecho, en algunos casos es probable que el salario mínimo no sea tu ingreso final o definitivo.

Lee también: A cuánto aumenta el salario mínimo para los trabajadores de salud, a partir de julio

El nuevo salario mínimo para el sector construcción en California

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo estatal pasó a $16.90 dólares por hora, un aumento respecto a los $16.50 vigentes anteriormente. Esta cifra se mantiene como referencia durante mayo y aplica para la mayoría de los trabajadores, incluidos los de la construcción.

En términos anuales, esto equivale a aproximadamente $35,152 para una jornada completa, de acuerdo con estimaciones oficiales del Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR).

Sin embargo, el sector de la construcción intervienen factores como:

Los convenios sindicales

La especialización (albañilería, electricidad, plomería, entre otros)

La experiencia del trabajador

El tipo de proyecto (público o privado)

En este sentido, muchos trabajadores de la construcción ganan por encima del mínimo, especialmente en proyectos grandes o en áreas urbanas donde la demanda es mayor.

Diferencias según la ciudad y el condado

Uno de los aspectos clave en California es que algunas ciudades y condados establecen salarios mínimos más altos que el estatal. Esto significa que un trabajador puede recibir más dependiendo de dónde labore.

Por ejemplo, en zonas como la Bahía de San Francisco o ciudades como San José y Los Ángeles, los ingresos suelen ser más elevados debido al costo de vida y la demanda de mano de obra.

Datos de plataformas laborales indican que los salarios anuales en construcción pueden variar ampliamente. Según la bolsa de trabajo ZipRecruiter, este es el rango aproximado:

Desde unos $25,000 en posiciones iniciales

Hasta más de $75,000 en roles especializados

Esto indica que, en promedio, muchos trabajadores se sitúan entre $35,500 y $47,900 al año, dependiendo de sus habilidades y ubicación.

Finalmente, valora lo siguiente: las leyes laborales en California establecen que todos los trabajadores deben recibir al menos el salario mínimo vigente, sin importar su estatus migratorio. En caso de detectar un pago inferior, el empleado puede presentar una queja ante la Oficina de la Comisión Laboral.

Entender cómo funciona el salario mínimo y sus variaciones permite a los trabajadores tomar decisiones más informadas y exigir condiciones justas dentro del mercado laboral.

Te puede interesar:

· Cuánto cobra un abogado en California: honorarios y variantes

· Qué son los puntos en tu licencia de conducir y con cuántos podrías perderla en California

· Cuánto gana un mesero en California: salario por hora sin incluir propinas