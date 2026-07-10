Texas suma 69 nuevos agentes de carretera: qué controlarán y en qué lugares

Los conductores de Texas comenzarán a ver nuevos agentes de la Patrulla de Carreteras en distintas zonas del estado. El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) incorporó a 69 nuevos troopers, que se presentaron en sus puestos asignados el 5 de julio.

Los agentes forman parte de la promoción D-2025, la clase número 181 graduada por el DPS. No se trata de un operativo especial dirigido contra los automovilistas ni de una nueva orden específica del gobernador Greg Abbott, sino de una incorporación de personal destinada a reforzar las tareas habituales de seguridad vial y policial en comunidades de todo Texas.

Qué tareas pueden realizar los nuevos agentes

Los integrantes de la Texas Highway Patrol están facultados para detener vehículos ante presuntas infracciones de tránsito, investigar accidentes, intervenir en persecuciones, asistir en emergencias y participar en investigaciones criminales.

Durante su formación, los nuevos agentes recibieron más de 1,198 horas de instrucción a lo largo de 30 semanas. El programa incluyó leyes penales y de tránsito, investigación de choques, intervención en crisis, uso de la fuerza, comunicaciones, asistencia médica de emergencia y atención de lesiones traumáticas.

También realizaron ejercicios de campo con escenarios que simulan situaciones reales, desde detenciones vehiculares rutinarias hasta persecuciones.

En qué zonas de Texas estarán

El DPS informó que los 69 agentes fueron enviados a puestos de trabajo distribuidos en distintas partes del estado, aunque no publicó un listado individual de destinos.

Eso significa que el refuerzo no se concentrará necesariamente en una sola carretera o región. Los nuevos troopers pueden ser asignados tanto a grandes áreas metropolitanas como a comunidades rurales y zonas remotas.

Los graduados tienen entre 21 y 51 años. Entre ellos hay 20 veteranos de las Fuerzas Armadas, mientras que 26 hablan más de un idioma, un dato relevante en un estado con una población diversa y una amplia comunidad hispana.

Qué deben tener en cuenta los conductores

La incorporación no cambia las leyes de tránsito ni crea nuevas multas. Sin embargo, una mayor presencia policial puede traducirse en más controles sobre exceso de velocidad, conducción peligrosa, uso del cinturón, manejo bajo los efectos del alcohol o drogas y otras infracciones.

El DPS no vinculó esta nueva promoción con operativos migratorios ni con una campaña extraordinaria contra conductores. El comunicado oficial presenta la medida como parte del proceso habitual de formación y despliegue de agentes de la Patrulla de Carreteras.

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