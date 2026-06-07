Qué comprar en Target para el verano 2026: ropa, sandalias y ofertas trendy desde $5

Target tiene varias opciones convenientes para renovar el guardarropa de verano 2026 sin gastar de más: tops desde menos de $10, vestidos frescos entre $35 y $45, shorts de denim por $20, sandalias rebajadas y bolsos de fibras naturales. La clave está en elegir prendas versátiles, fáciles de combinar y con uso real para vacaciones, fines de semana, oficina casual o días de mucho calor.

La selección actual de verano de Target incluye ropa, calzado, trajes de baño y accesorios para mujer, con marcas propias como A New Day, Universal Thread, Wild Fable y All In Motion. En el catálogo online aparecen tops desde $5, vestidos maxi por $40, shorts por $20 y sandalias Universal Thread rebajadas a $17.50 en algunos modelos.

Los looks relajados con lino, siluetas amplias, tops básicos y colores suaves son parte de las tendencias más fuertes del verano 2026. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Los tops básicos son la mejor compra barata

Para empezar por lo más económico, los tops sin mangas son una de las compras más rendidoras de Target. El Women’s Fitted Pullover Tank Top de Universal Thread aparece a $5, mientras que el Women’s Tank Top de A New Day figura a $8.

Son prendas simples, pero útiles: se pueden usar con jeans, shorts, faldas largas, pantalones de lino o debajo de una camisa abierta. Para una compradora que quiere estirar el presupuesto, conviene más llevar dos o tres tops básicos que gastar todo en una sola prenda de tendencia.

También hay opciones de Wild Fable, como el Y-Neck Tank Top por $10 y el Core Ribbed Tank Top, que aparece entre $4.80 y $6 en algunos colores en liquidación.

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Vestidos frescos para resolver el look completo

Los vestidos son otra categoría fuerte para el verano porque resuelven un outfit entero sin sumar demasiadas piezas. En Target aparecen modelos como el Women’s Tiered Ruffle Maxi Dress de Wild Fable por $40 y el Women’s Gauze Halter Maxi Dress, también por $40.

Para un estilo más clásico, el catálogo de vacaciones de Target muestra el Women’s Cami Midi Sundress de Universal Thread por $45 y el Women’s Textured Knit Maxi Dress de A New Day por $35.

La compra más inteligente no es necesariamente el vestido más llamativo, sino el que pueda usarse en varios contextos: con sandalias planas durante el día, con accesorios más marcados por la noche o con una camisa liviana encima para viajar.

Los colores suaves, los vestidos livianos, el lino, el denim claro y los accesorios de rafia marcan las tendencias de moda del verano 2026. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Shorts de denim y shorts deportivos

Para uso diario, los shorts siguen siendo una compra básica de verano. Target lista los Women’s Mid-Rise Midi Denim Shorts de Wild Fable por $20, una opción útil para quienes buscan una prenda casual y combinable.

También aparecen los Women’s Active Light High-Rise Shorts 3” de All In Motion, entre $21.25 y $25, con algunos artículos en liquidación.

La diferencia está en el uso: los shorts de denim funcionan mejor para looks casuales de ciudad, mientras que los deportivos convienen más para caminatas, viajes, playa, parques o días muy calurosos.

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Sandalias cómodas antes que modelos demasiado rígidos

En calzado, conviene priorizar comodidad. Target muestra las Women’s Kirby Sandals de Universal Thread a $25, aunque en algunas páginas del catálogo aparecen rebajadas a $17.50.

Para el verano 2026, este tipo de compra tiene más sentido que unas sandalias demasiado formales si la idea es caminar, viajar o usarlas varias veces por semana. Los colores neutros —negro, marrón, beige o azul oscuro— permiten combinarlos con vestidos, shorts y faldas sin pensar demasiado en el outfit.

Trajes de baño y piezas para vacaciones

Target también está empujando fuerte la categoría de vacaciones. En su selección de verano aparecen bikinis, vestidos, sandalias, accesorios y ropa liviana pensada para escapadas o días de playa. Entre los productos destacados figura el bikini top reversible de Wild Fable por $20, con alta rotación de compra en el último mes según el listado del retailer.

Para comprar trajes de baño, la recomendación editorial es no mirar solo el precio. Conviene revisar cobertura, soporte, talles disponibles y posibilidad de combinar parte superior e inferior por separado, especialmente si se busca una compra más duradera.

Bolsos de verano tipo straw o rafia

Los accesorios pueden cambiar por completo un look básico. Target incluye en su selección de vacaciones el Hand Woven Straw Bead Strap Fan Tote Bag de A New Day por $40 y un pañuelo estampado de A New Day por $10.

El bolso de fibra natural funciona bien para la playa, salidas de día y vacaciones, pero también para levantar un look simple de top blanco, short de denim y sandalias. Es una compra más estética que imprescindible, aunque puede rendir si se usa durante toda la temporada.

Los artículos de la colección Pokémon x Target son un hit del verano 2026. Crédito: Target | Cortesía

Qué conviene comprar primero

Si el objetivo es gastar poco y armar varios looks, el mejor orden de compra sería este:

Tops básicos de Universal Thread o A New Day: desde $5 y $8. Son baratos y combinables.

Shorts de denim Wild Fable: $20. Sirven para uso diario.

Vestido midi o maxi: entre $35 y $45. Resuelve un look completo.

Sandalias Universal Thread: Desde $17.50 en oferta. Útiles para caminar y viajar.

Bolso de straw o rafia: $40. Eleva prendas simples.

Bikini o traje de baño: desde $20 en algunas piezas. Compra clave para vacaciones.

Cómo comprar mejor en Target este verano

Antes de sumar productos al carrito, conviene revisar tres cosas: si el precio corresponde a todos los colores o solo a algunos tonos en oferta, si la talla está disponible para envío o retiro en tienda y si el producto forma parte de una promoción temporal.

Target también ofrece envíos gratis a partir de $35 en varias categorías, un dato útil si la compra queda cerca de ese monto.

La mejor estrategia es armar una cápsula simple: dos o tres tops, un short, una falda o vestido, unas sandalias neutras y un accesorio fuerte. Con eso se pueden crear varios looks de verano sin caer en compras impulsivas.

La selección más conveniente

La mejor compra por precio es el tank top de Universal Thread por $5. La mejor compra para vacaciones es un vestido midi o maxi entre $35 y $45. Y la mejor oportunidad que está disponible en oferta son las sandalias Kirby de Universal Thread a $17.50, porque combinan precio bajo, uso frecuente y versatilidad.

Importante: los precios y la disponibilidad pueden cambiar según fecha, color, talle, tienda y ubicación. Conviene verificarlos en Target antes de comprar.

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