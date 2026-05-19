Target anuncia la remodelación de más de 100 tiendas en todo el país

Recientemente, la cadena minorista estadounidense Target anunció que este año planea invertir unos $5,000 millones de dólares para la remodelación de al menos 100 tiendas en todo el país.

Al respecto, Michael Fiddelke, director ejecutivo de Target, indicó que “este nuevo capítulo de crecimiento en Target se define por decisiones claras y se basa en una comprensión más profunda de nuestro nicho único en el sector minorista, para los clientes a los que servimos y las áreas en las que estamos claramente posicionados para triunfar”, dijo.

De acuerdo con la compañía, con esta remodelación se busca crear experiencias más agradables y personalizadas para sus clientes con la incorporación de sistemas tecnológicos y capacitación de su personal.

Las tiendas contarán con plantas y secciones actualizadas; los clientes del minorista no solo podrán tener exhibiciones sobre decoración del hogar, una mayor variedad de productos de alimentos y bebidas, sino que también podrán disfrutar de más de 60 marcas de belleza con el “Target Beauty Studio”.

“Este trabajo ya está en marcha, y al poner el estilo, el diseño y el valor en el centro de cada decisión, estamos implementando grandes cambios para liderar con un surtido a la vanguardia de las tendencias, mejorar la experiencia del cliente, acelerar la adopción de tecnología y capacitar a nuestros equipos para brindar la experiencia más gratificante en el sector minorista, tanto hoy como a largo plazo”, expresó Fiddelke en el comunicado.

Asimismo, la cadena informó que entre las remodelaciones se incluirá una docena de tiendas de Target en Texas, entre las que se encuentra:

Centro y oeste de Texas: Temple, McAllen Noroeste y El Paso Central.

DFW/Norte de Texas: Vista Ridge, Garland East y Eastchase.

Gran Houston: Westchase, Willowbrook y Galveston.

San Antonio/Sur de Texas: SW Military Drive, SE San Antonio y San Marcos.

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