7-Eleven lanza promoción de bebidas refrescantes por solo $1 para todo el verano

El verano está a la vuelta de la esquina y, para disfrutar de la temporada más calurosa del año, la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven lanzará una promoción de bebidas refrescantes por tan solo $1.

A través de un comunicado publicado esta semana, el minorista especializado en artículos básicos de alimentación, droguería, refrescos y productos de marca propia inició su cuenta regresiva para el lanzamiento del “Día de Slurpee”, una propuesta que pretende mantenerla durante todo el verano.

Según la compañía, los miembros afiliados a su programa de fidelización 7Rewards y Speedy Rewards podrán disfrutar todos los días de la semana desde las 3 p. m. a 6 p. m. de bebidas Slurpee grandes por tan solo $1 en su promoción “Hora Feliz de Bebidas Slurpee”.

Al respecto, Brandon Brown, vicepresidente sénior de alimentos y bebidas frescas de 7-Eleven, dijo en un comunicado que “el Día del Slurpee es una tradición imperdible para nuestros clientes, y la cuenta regresiva es tan emocionante como el gran día”. La promoción estará vigente hasta el 25 de agosto en los locales de 7-Eleven y otras tiendas.

7-Eleven también anunció a sus clientes que este año presentará un sabor exclusivo Slurpee; se trata de un té helado Arizona con frambuesa azul, el cual tendrá un costo de 99 centavos.

Este año, el minorista está organizando un sorteo nacional en el que los miembros del programa de recompensa mayores de 16 años podrán participar comprando productos participantes o jugando al juego “Slurp, Snack, Win”.

Las personas que deseen inscribirse al programa gratuito 7Rewards pueden hacerlo a través de la aplicación de 7-Eleven y de esta manera disfrutar de sus ofertas, descuentos y promociones, además de ganar puntos en las compras.

Sigue leyendo: