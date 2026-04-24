Nike recortará 1,400 puestos de trabajo en la segunda ronda de despidos de este año

La presión que existe en los mercados frente al nuevo panorama internacional ha generado que incluso las grandes empresas recurran a estrategias que permitan ahorrar algo en su presupuesto. En este tipo de situaciones, los recortes son una opción viable. Y Nike está ejecutándola, con el anuncio de una nueva ronda de despidos que afectará a aproximadamente 1,400 empleados de la compañía, para reforzar otros aspectos en su operación.

Este jueves, a través de un comunicado, el vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Nike, Venkatesh Alagirisamy, afirmó que el recorte de 1,400 puestos de trabajo formaba parte de la estrategia de reestructuración más amplia de la reconocida empresa deportiva, denominada “Win Now”.

Según el directivo, el objetivo de esta decisión es reorganizar su equipo de tecnología, modernizar la fabricación de sus Air, trasladar algunas de sus operaciones de calzado Converse e integrar su cadena de suministro de materiales en sus equipos de cadena de suministro de calzado y ropa.

“En conjunto, estos cambios supondrán una reducción de aproximadamente 1,400 puestos de trabajo en las operaciones globales, la mayoría en el área de tecnología“, escribió Alagirisamy. “Estas reducciones son muy difíciles tanto para los compañeros directamente afectados como para los equipos que los rodean”.

Los despidos afectan a empleados de Norteamérica, Asia y Europa, y representan menos del 2% de la plantilla global de la compañía. Según un portavoz de Nike, los despidos buscan posicionar mejor a la organización para el ritmo actual del deporte y acelerar su crecimiento.

“Esto no supone una nueva dirección”, afirmó Alagirisamy. “Es la siguiente fase del trabajo que ya está en marcha”.

Nike añadió que los empleados afectados serán notificados a partir del jueves en que se dio el anuncio.

“Estos cambios buscan simplificar la empresa y hacerla más ágil”, señaló Alagirisamy. “De cara al futuro, esto implica simplificar algunos aspectos de nuestra operación, utilizar automatización más avanzada donde nos permita trabajar mejor y construir una base integral aún más sólida para el crecimiento futuro”.

Su director ejecutivo, Elliott Hill, quien en 2020 se había retirado y fue nombrado nuevamente como el CEO de la compañía en octubre de 2024, ha estado trabajando para revitalizar Nike tras años de caída en las ventas. A pesar de los avances y esfuerzos en estos últimos años, el regreso de Hill no ha estado exento de dificultades.

En su informe de resultados del tercer trimestre fiscal, publicado el mes pasado, la cadena minorista advirtió que las ventas seguirán cayendo durante el resto del año, principalmente debido a una caída prevista del 20% en China durante el trimestre actual.

En enero, Nike anunció el despido de 775 empleados, principalmente en sus centros de distribución en Estados Unidos, debido a la aceleración de la automatización en sus procesos. En aquel momento, la compañía afirmó que estos recortes forman parte de su objetivo de retomar un crecimiento rentable a largo plazo.

Estos despidos se suman a una ronda de recortes realizada el verano pasado que afectó a menos del 1% del personal corporativo de Nike, como parte de los esfuerzos de la compañía por reestructurar el negocio.

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