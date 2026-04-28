Wren Kitchens anuncia el cierre de sus tiendas en EE.UU. tras declararse en bancarrota

Recientemente, la cadena minorista especializada en el diseño, fabricación y venta de dormitorios y cocinas Wren Kitchens anunció el cierre de sus tiendas en Estados Unidos luego de declararse en bancarrota.

La compañía británica que había establecido alianzas comerciales con el minorista estadounidense Home Depot se acogió al Capítulo 7 por quiebra, además de enfrentarse actualmente a problemas legales.

A través de un comunicado en su página web, Wren Kitchen destacó que lamenta informarles a sus clientes que sus salas de exposición y estudios estarán cerradas. Mientras que su aliada Home Depot señaló: “Wren Kitchens nos ha notificado que ha cesado sus operaciones en Estados Unidos, lo que incluye el cierre de sus salas de exposición en nuestras tiendas”, dijo.

Home Depot aclaró además en un escrito no haber tenido conocimiento previo de las intenciones de Wren de cerrar sus tiendas. “Estamos evaluando activamente cómo esto ha afectado a los clientes de Wren para ayudar a quienes puedan tener preguntas o problemas”, añadió. Wren Kitchens contaba con al menos 15 tiendas en la Costa Este, así como también locales dentro de las ubicaciones de Home Depot.

Sin embargo, la empresa ya presentaba problemas legales tras una demanda colectiva contra su filial en Estados Unidos; el documento expresa que Wren Kitchens violó la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores (WARN), la cual exige a los empleadores presentar con 60 días de anticipación los despidos previstos, ya que sus empleados fueron notificados unos días antes del cierre inmediato de sus tiendas.

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