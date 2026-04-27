Bed Bath & Beyond abrirá tiendas en California con un nuevo formato “2x1”

Recientemente, a través de un comunicado, la cadena minorista Bed Bath & Beyond anunció a sus clientes que a partir de mayo abrirá algunas tiendas con un nuevo formato de “2×1” tras asociarse con The Container Store luego de haberse declarado en bancarrota.

Según detalles del anuncio, la cadena reconocida por la venta de artículos del hogar tendrá el lanzamiento de sus nuevas tiendas al sur de California, por lo que se espera que los consumidores en al menos cuatro localidades en Los Ángeles serán los primeros en disfrutar de este cambio:

En Century City, la tienda ubicada en 10250 Santa Monica Boulevard, Suite 218.

El Segundo, la tienda ubicada en 710 South Sepulveda Boulevard.

Woodland Hills, la tienda ubicada en 21949 Ventura Boulev en el condado de Orange.

Costa Mesa, la tienda ubicada en 901-G South Coast Drive.

Al respecto de estas renovaciones, Jen Pape, vicepresidenta sénior de tiendas de The Container Store, comentó que “se trata de una renovación con un propósito. Estamos rediseñando activamente nuestras tiendas para dar cabida a lo que viene. Estamos creando el espacio y la flexibilidad necesarios para introducir los productos de Bed Bath & Beyond y ofrecer una experiencia más completa en el hogar para nuestros clientes”, dijo.

Los cambios también suponen una nueva dirección de estrategia, luego de que anteriormente el director ejecutivo de Bed Bath & Beyond, Marcus Lemonis, considerara al estado de California como un “entorno empresarial arriesgado”, declaró. Sin embargo, el minorista no ha detenido su expansión, destinando una docena de aperturas únicamente en California.

Por otra parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, mostró entusiasmo por el regreso de Bed Bath & Beyond al estado: “Hay mucho margen de beneficio en California, y estamos encantados de que Bed, Bath & Beyond esté abriendo tiendas en el Estado Dorado y aprovechando las ventajas de la economía de más rápido crecimiento del mundo”, comentó.

Sigue leyendo: