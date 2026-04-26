Clientes de Sam’s Club tendrán hasta el 1 de mayo para usar sus tarjetas de membresía antes del aumento de tarifas

De acuerdo con un comunicado publicado recientemente por la cadena minorista con club de precios Sam’s Club, a partir del próximo 1 de mayo las tarjetas de membresías aumentarán sus tarifas.

El cambio será para todos sus miembros en Estados Unidos, por lo que los clientes tendrán tan solo esta semana para aprovechar los descuentos antes de que suban los precios.

Según el minorista, el aumento es de al menos $10. Las tarifas de membresía premium Plus aumentarán de $110 a $120; además, también verán incrementado su límite de recompensas de la extensión Sam’s Cash en $250 al año, mientras que las tarifas para membresía básica aumentarán de $50 a $60 al año.

En el comunicado, Sam’s Club expresó que las nuevas tarifas se equipararán a las que tienen otros minoristas como, por ejemplo, BJ’s Wholesale Club; sin embargo, siguen siendo más asequibles que las ofrecidas por Costco, que se posiciona hasta el momento como uno de los rivales más fuertes en este sector.

Por otra parte, Sam’s Club les explicó a sus miembros que este nuevo ajuste a sus tarifas se realiza con el objetivo de ayudar a los miembros que usan con mayor frecuencia sus membresías.

“Esta actualización nos ayuda a seguir ofreciendo un valor inmejorable y experiencias de compra excepcionales, al tiempo que invertimos en un conjunto cada vez mayor de beneficios para nuestros socios”, dijo.

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