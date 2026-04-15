7-Eleven anuncia el cierre de cientos de establecimientos este año

Recientemente, a través de un comunicado, la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven anunció el cierre de aproximadamente 600 ubicaciones durante este año, sin especificar aún las razones de las clausuras y cuáles serán las sucursales que ya no seguirán operando.

La compañía con sede principal en Irving, Texas, destacó en un informe financiero la semana pasada que, “en Norteamérica, si bien la economía se mantuvo sólida, el consumo personal también comenzó a debilitarse, particularmente entre los hogares de bajos ingresos, ya que la inflación continuó lastrando el gasto”.

Según la página web del minorista reconocido entre los consumidores estadounidenses por vender artículos básicos de alimentación, droguería, refrescos y productos de marca propia, cuenta actualmente con unos 13,000 establecimientos tanto en EE.UU. como en Canadá.

Aunque 7-Eleven viene desde hace cinco años consecutivos anunciando cierres de sus tiendas principalmente por bajo rendimiento, en el informe también mencionó que para este año planea abrir 205 ubicaciones.

Desde el año pasado, la compañía ha estado en búsqueda de oportunidades de crecimiento y expansión, potenciando gran parte de sus tiendas, invirtiendo en más variedad de alimentos y artículos, así como mejorando sus servicios al cliente con entregas a domicilio con “7NOW”.

Todos estos cambios se producen tras la llegada de Stephen Hayes Dacus como nuevo director ejecutivo; sin embargo, la empresa anticipa que aun así sus ingresos podrían disminuir hasta un 9.4% ante los acontecimientos geopolíticos y la contracción de la economía que afecta los presupuestos de los consumidores.

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