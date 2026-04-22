Trader Joe’s anuncia cuáles serán las 18 nuevas ubicaciones que abrirán en 2026

Entre la lista de cadenas de supermercados favoritas de los consumidores estadounidenses, sin duda se encuentra Trader Joe’s, que, debido no solo a su larga trayectoria en el mercado, sino a sus productos y servicios, se ha convertido en la opción perfecta para las compras.

Ha sido tanta la popularidad de este minorista con sede principal en Monrovia, California, que este año seguirá ampliándose a más estados del país con nuevas ubicaciones para seguir ofreciendo a sus clientes sus populares comidas congeladas, postres, aperitivos y más con variedad y precios asequibles.

Las nuevas ubicaciones de Trader Joe’s en 2026 estarán en los siguientes estados:

Herriman, Utah en: 4850 W 13400 South, Herriman, UT 84096. En este establecimiento solo se venderá cerveza, pero no otros licores debido a las regulaciones del estado.

Valle de Spokane, Washington en: 13414 E Sprague Ave., Spokane Valley, WA 99216.

Paso Robles, California en: 2457 Golden Hill Rd., Paso Robles, CA 93446.

West Orange, Nueva Jersey en: 471 Mt Pleasant Ave., West Orange, NJ 07052, en esta tienda solo se venderá alimentos y bebidas no alcohólicas.

Seattle, Washington en: 401 NE Northgate Way, Seattle, WA 98125.

Lafayette, Luisiana en: 1710 Camellia Blvd., Lafayette, LA 70508.

Colinas de Anaheim, California en: 6336 E Santa Ana Canyon Rd., Anaheim, CA 92807.

Reading, Massachusetts en: 34 Walkers Brook Drive, Reading, MA 01867.

Orlando, Florida en: 1444 North Alafaya Trail, Orlando, FL 32828.

Merriam, Kansas en: 8700 Shawnee Mission Pkwy., Merriam, KS 66202, será el tercer local del minorista en este estado.

Mandeville, Luisiana en: 3377 US Hwy. 190, Mandeville, LA 70471.

West Palm Beach, Florida en: 8111 S Dixie Highway, West Palm Beach, FL 33405.

Tucson, Arizona en: 2150 E Broadway Blvd., Tucson, AZ 85719.

Woodinville, Washington en: 14035 NE Woodinville Duvall Rd., Woodinville, WA 98072.

Johns Creek, Georgia en: 1000 Medley Blvd., Johns Creek, GA 30097.

Miller Place, Nueva York en: 300 Rte 25A Miller Place, Miller Place, NY 11764.

Hamden, Connecticut en: 46 Skiff St., Hamden, CT 06517.

Nueva Orleans, Luisiana en: 2428 Napoleon Ave., Nueva Orleans, LA 70115.

Los nuevos locales de Trader Joe’s se abrirán en un momento en donde muchas cadenas minoristas han estado cerrando sus ubicaciones por baja operatividad generada en parte por los cambios de hábito en los consumidores que, tras el aumento de los precios, siguen restringiéndose en sus gastos discrecionales.

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