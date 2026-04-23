La actividad empresarial en EE.UU. se recupera en abril en medio de precios más altos por la guerra en Irán

Según datos de S&P Global, durante el mes de abril, el índice PMI compuesto preliminar de producción en Estados Unidos aumentó a los 52,0 desde los 50,3 de marzo; aunque representa una expansión en el sector privado, el desarrollo de la guerra en Irán con la interrupción de las cadenas de suministros ha provocado retrasos en los plazos de entrega por parte de los proveedores.

En el análisis también se destacó que en el mes de abril, el PMI manufacturero subió a 54,0 desde los 52,3 en marzo, no solo superando las expectativas de los economistas, sino posicionándose como el nivel más alto en los últimos tres años. Por su parte, el PMI del vasto sector de servicios se mostró al alza, ubicándose en 51,3 desde 49,8 del mes anterior.

Al respecto, Chris Williamson, economista jefe de negocios de S&P Global Market Intelligence, comentó que, en el mes de abril, el índice PMI en general fue coherente con la situación económica que ha tenido dificultades para gestionar un crecimiento anualizado superior al 1%, siendo el vasto sector de servicios el principal lastre, reportó Reuters.

Por otro lado, datos de S&P Global indicaron además que este mes el índice de precios de producción subió a 59,9, en comparación con los 58,1 de marzo; aunque la guerra en Irán ha desacelerado en parte el crecimiento, la industria de la producción ya se estaba viendo afectada por la imposición de altas tarifas arancelarias.

“Además de las interrupciones relacionadas con el transporte marítimo debido a la guerra, la escasez también estuvo vinculada a la compra adicional de existencias de seguridad”, agregó S&P Global al análisis.

Ante un escenario incierto a nivel económico, Williamson añadió que “probablemente será cada vez más difícil justificar una bajada de tipos de interés si la inflación sigue la senda que marca el PMI, mientras que la economía continúa registrando un crecimiento modesto”.

Cifras publicadas por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informaron que la inflación para el mes de marzo se ubicó en el 3.3% interanual, impulsada por el encarecimiento de los precios de la energía. Los datos de la tasa inflacionaria, aunados con los del mercado laboral, son de los indicadores más importantes para la Reserva Federal en cuanto a la toma de decisión sobre las tasas de interés, que hasta el momento se mantiene sin cambios.

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