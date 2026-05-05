GameStop ofrece $55,500 millones por la compra de eBay

La cadena minorista estadounidense especializada en videojuegos, GameStop, anunció esta semana una nueva oferta de $55,500 millones de dólares para la compra del sitio web destinado a la subasta y comercio electrónico, eBay.

De acuerdo con detalles de la propuesta de adquisición, la compañía dirigida por Ryan Cohen estaría ofreciendo $125 por acción de eBay en efectivo. Luego de que afirmara que logró la aprobación de TD Bank para el financiamiento de $20,000 millones de dólares. “Será mitad efectivo, mitad acciones, pero los detalles están en nuestra página web”, dijo Cohen a CNBC.

Por su parte, tras el anuncio de la nueva oferta, la cual ha sido calificada como hostil, eBay declaró que “revisará y considerará cuidadosamente la oferta no solicitada para determinar el curso de acción que considere que redunda en el mejor interés de la empresa y de todos los accionistas de eBay”; sin embargo, para el cierre de las operaciones de este lunes, sus acciones ya se habían disparado un 5% hasta los $109.

GameStop ya cuenta con una participación del 5% en eBay, y según Cohen, con esta oferta la plataforma de comercio electrónico “debería valer y valdrá mucho más dinero” “Estoy pensando en convertir eBay en algo que valga cientos de miles de millones de dólares”, declaró, al tiempo que dijo que se convertirá en gran competidor de Amazon.

Además, Cohen agregó que, en una visión de empresas combinadas, en el futuro “habrá cierto apalancamiento en el balance para que la adquisición sea posible, pero también generará muchos más ingresos que en la actualidad porque funcionará de forma mucho más eficiente”, aseguró.

Actualmente, GameStop, fundada en 1984 en Grapevine, Texas, en sus más de 40 años tiene una capitalización del mercado de aproximadamente $12 mil millones de dólares, mientras que eBay, fundada en 1995 y dirigida en la actualidad por Devin Wenig, está valorada por unos $49 mil millones de dólares.

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