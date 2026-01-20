Fallo en sistema de GameStop permitía generar dinero infinito con una Nintendo Switch 2

Un fallo en el sistema de promociones de GameStop abrió durante un corto periodo una vía para que algunos clientes acumularan crédito de tienda de forma repetida al comprar y canjear una Nintendo Switch 2. La compañía afirmó que el error ya fue solucionado y que actualizó sus promociones para impedir que el mecanismo vuelva a activarse.

GAMESTOP ISSUES STATEMENT ON INFINITE MONEY GLITCH



GameStop is aware of the “GameStop Infinite Money Glitch,” exposed by YouTuber RJCmedia.



By purchasing a Nintendo Switch 2 for $414.99 and then immediately trading it back in along with the purchase of a pre-owned game, a… pic.twitter.com/F2D2v41IeQ — GameStop (@gamestop) January 20, 2026

Un fallo en la promoción de canje

GameStop reconoció públicamente que estaba al tanto del llamado GameStop Infinite Money Glitch, un caso que se volvió viral luego de ser expuesto por el youtuber RJCmedia. El episodio no se trató de un hackeo a la consola ni de un exploit dentro de un videojuego, sino de un problema de lógica comercial en un sistema de punto de venta que, por un desajuste en las reglas de una promoción, entregó más valor del previsto.

El punto central fue una valoración anómala dentro del programa de canje. Por un breve lapso, el sistema asignó a una transacción de trade in un crédito superior al costo minorista de la Nintendo Switch 2 recién adquirida. Ese tipo de desfase es especialmente sensible en retail porque transforma un incentivo diseñado para estimular la rotación de inventario en una oportunidad para arbitraje. En otras palabras, el cliente podía comprar y regresar el producto bajo condiciones que dejaban un saldo a favor.

La atención mediática creció porque el mecanismo era fácil de explicar y, sobre todo, parecía repetible. No dependía de conocimientos técnicos avanzados, sino de la combinación exacta de compra, canje y activación de un bono. Esa facilidad ayudó a que el caso se difundiera rápidamente en redes sociales, foros y videos, lo que incrementó la presión pública para que la empresa respondiera.

Así operaba el error con la Switch 2

De acuerdo con lo descrito en el comunicado de la compañía, el procedimiento empezaba con la compra de una Nintendo Switch 2 por $414.99 dólares. El paso siguiente era inmediato y crucial. El cliente debía canjear la consola de regreso en la tienda, pero no solo eso, también tenía que acompañar el canje con la compra de un juego pre owned, es decir un título de segunda mano.

Esa combinación activaba un bono promocional que alteraba el crédito final del canje. En lugar de devolver un valor menor al precio del artículo nuevo, como suele ocurrir en programas de intercambio, el sistema llegaba a elevar el crédito de la Nintendo Switch 2 hasta $472.50 dólares. El resultado era un diferencial positivo que quedaba como crédito de tienda, una ganancia neta dentro del ecosistema de GameStop.

La razón por la que se habló de dinero infinito tiene que ver con la posibilidad de repetir el ciclo. Si el sistema mantenía la regla activa, un cliente podía realizar la operación más de una vez para seguir acumulando crédito. El límite práctico no era matemático, sino operativo. Disponibilidad de consolas, tiempos de atención, políticas internas, validaciones en caja y, sobre todo, la rapidez con la que GameStop reaccionara para corregir el error.

Este tipo de incidentes suele ocurrir cuando varias capas de promociones se superponen. Un programa de trade in puede tener valores base, multiplicadores por campañas, bonos por categorías, incentivos por compras combinadas y reglas temporales por región o tienda. Cuando esas capas se suman de forma no prevista, el sistema puede terminar premiando una transacción de manera desproporcionada. En este caso, la empresa resumió la situación de forma contundente al admitir que su sistema valoró por un momento el trade in pre owned por encima del costo retail del hardware nuevo.

GameStop afirma que ya fue corregido

La respuesta oficial de GameStop incluyó un elemento clave para consumidores y para la industria. La compañía señaló que el fallo fue parchado con efecto inmediato. También indicó que actualizó las promociones de canje para evitar que los clientes puedan convertir una operación de aritmética básica en una fuente repetible de crédito. Con esa frase, la empresa reconoció que el problema no estaba en el comportamiento del cliente, sino en la configuración del incentivo.

El mensaje también buscó marcar un equilibrio entre tono corporativo y control de daños. Por un lado, GameStop reiteró que sigue comprometida con ofrecer promociones que recompensen a sus compradores. Por el otro, dejó claro que su red de tiendas no está diseñada para funcionar como impresoras de dinero infinito, una línea que funcionó como cierre y como advertencia para quienes intentaran replicar el método tras la viralización.

