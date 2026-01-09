Nintendo Switch 2 estrena Joy‑Con morado y verde: fecha de lanzamiento y precio

Nintendo anunció una nueva opción de personalización para Nintendo Switch 2: los Joy‑Con 2 se suman a un nuevo set de colores verde y morado (en tonos claros), pensado para quienes quieren diferenciar su consola más allá del esquema tradicional. La compañía confirmó que esta variante llegará en paralelo al lanzamiento de Mario Tennis Fever, un movimiento que busca acompañar el estreno del juego con un “refresh” visible en el hardware.

Nintendo amplía la paleta de Switch 2

Los nuevos controles corresponden a un set de Joy‑Con 2 en colores “Light Green” y “Light Purple”, es decir, verde claro y morado claro. No se trata de una edición limitada anunciada como tal, sino de una alternativa de color para compra por separado, orientada a ampliar la oferta de accesorios de la consola.

El anuncio fue difundido a través de comunicaciones y publicaciones oficiales replicadas por medios especializados, que destacan el enfoque de Nintendo en la personalización como parte del atractivo de la familia Switch. En la práctica, estos movimientos suelen apuntalar el interés de quienes ya tienen la consola, pero también funcionan como “gancho visual” para nuevos compradores que llegan por un lanzamiento importante en el catálogo.

En términos de propuesta, la idea es simple: mantener el mismo formato de control y sumar una identidad más fresca, algo especialmente relevante en una generación donde los accesorios terminan siendo parte del “setup” gamer y del contenido compartido en redes. Para muchos usuarios, la elección de color es casi tan importante como el juego que se estrena, sobre todo cuando la consola se usa en modo portátil y los Joy‑Con son lo primero que se ve.

Lanzamiento junto a Mario Tennis Fever

Nintendo vinculó la llegada de estos Joy‑Con 2 con el lanzamiento de Mario Tennis Fever, indicando que ambos arribos ocurrirán en el mismo periodo. La fecha de salida que se ha manejado en coberturas y listados coincide con el 12 de febrero, alineando accesorio y videojuego en el calendario.

La lectura de esta estrategia es bastante directa: al emparejar un juego first‑party con un accesorio llamativo, Nintendo concentra la conversación mediática en un solo momento y aumenta la probabilidad de compras “por impulso” (juego + mando). En otras palabras, no solo se vende un título nuevo: se vende la sensación de estrenar ecosistema.

En comunicación, el mensaje también juega a favor del usuario: “mientras disfrutas de Mario Tennis Fever, también puedes renovar el aspecto de tu Switch 2”. Ese tipo de frase, aunque sencilla, suele funcionar porque traslada el cambio estético (los colores) a un contexto concreto (un lanzamiento esperado) y lo hace más fácil de justificar.

Además, los juegos deportivos de Nintendo suelen vivir mucho en multijugador local, y ahí tener controles extra o un set nuevo puede ser más que un capricho: es comodidad y recambio ante desgaste. No es un detalle menor si se considera que los mandos son uno de los accesorios que más sufre con uso intensivo, especialmente en sesiones con amigos o familia.

Precio, disponibilidad y qué incluye el set

En cuanto al precio, las referencias publicadas sitúan el set alrededor de los $100 dólares en Estados Unidos, dependiendo del canal y la región. Para Europa, también se han visto listados cercanos a los 90 euros en tiendas oficiales, lo que encaja con la franja habitual de accesorios de Nintendo.

Respecto a disponibilidad, se ha mencionado la existencia de preventas y listados en tiendas oficiales como My Nintendo Store, un indicador de que Nintendo pretende una distribución amplia, aunque con variaciones regionales. En Latinoamérica, como suele pasar, el “cuándo” y el “cuánto” puede moverse por importación y stock, por lo que conviene vigilar retailers locales y la tienda oficial del país cuando aplique.

Sobre el contenido del paquete, se describe como un set completo con ambos mandos (izquierdo y derecho), acompañado por sus correas. Este punto es importante porque evita confusiones comunes: no es un Joy‑Con individual ni un bundle atado obligatoriamente a la consola.

A nivel funcional, la propuesta es continuidad: el atractivo aquí es el color, no un cambio técnico anunciado en capacidades o compatibilidad. En resumen, el movimiento confirma algo que Nintendo domina desde hace años: cada nueva opción estética, por pequeña que parezca, puede reactivar el interés por la plataforma cuando se sincroniza con un lanzamiento fuerte como Mario Tennis Fever.

